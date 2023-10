Ora-pro-nóbis: planta pode ajudar no emagrecimento

A planta alimentícia não convencional (Panc) ora-pro-nóbis (OPN) tem ganhado destaque como uma aliada no processo de emagrecimento, graças às suas propriedades nutricionais.

De acordo com a endocrinologista Carolina Mantelli, que atende em São Paulo, a OPN é rica em proteínas, fibras, ácido ascórbico, cálcio, ferro e outros nutrientes, tornando-a uma escolha inteligente para aqueles que buscam perder peso, de acordo com o Metrópoles.

Segundo Mantelli, a alta quantidade de fibras presente na ora-pro-nóbis desempenha um papel fundamental na redução da fome. "Ela forma um gel dentro do estômago, preenchendo o órgão e promovendo a saciedade. Além disso, a ora-pro-nóbis é um alimento pobre em calorias, sendo uma boa opção de hortaliça para incluir em dietas de perda de peso", destaca a especialista. A planta contém aproximadamente 26 calorias em 100 gramas de folhas.

Além de ser uma fonte de fibras, a ora-pro-nóbis também é rica em proteínas, com cerca de 2,7 gramas de proteína a cada 100 gramas de folhas. Isso a torna uma escolha atrativa para os adeptos de dietas sem carne animal, pois auxilia na construção de massa magra, especialmente quando associada a exercícios físicos.

A ora-pro-nóbis está disponível em três variedades: flores brancas, rosas e douradas. Todas são comestíveis, mas a versão rosa não deve ser consumida crua, pois contém uma substância chamada oxalato que pode atrapalhar a absorção de minerais no intestino. O ideal é refogar esse tipo de planta, enquanto as outras duas podem ser consumidas cruas.

Para incluir a ora-pro-nóbis na alimentação, é possível consumi-la na forma de farinha, adicioná-la a sucos e sopas ou incluí-la em saladas e refogados. Não existe uma dose diária recomendada para o consumo, mas a endocrinologista Carolina Mantelli enfatiza que com 100 gramas é possível obter a quantidade de nutrientes ideal para desfrutar dos benefícios que a folha proporciona.

A acessibilidade da ora-pro-nóbis é outro ponto positivo, já que é uma hortaliça de fácil cultivo e pode ser encontrada em feiras de orgânicos e em lojas de suplementos alimentares, além de poder ser cultivada em casa.

A nutricionista Mariana Ferrari Fernandes, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, destaca que até o momento não existem estudos apontando riscos no consumo da ora-pro-nóbis. No entanto, ela recomenda o consumo moderado, como é aconselhado para qualquer alimento, uma vez que reações adversas podem surgir ao longo de observações no futuro. A OPN pode ser uma adição saudável à sua dieta, mas o equilíbrio é fundamental.