Olhou diretamente para eclipse? Veja se seus olhos estão bem

No último sábado (14/10), o Brasil foi agraciado com a visão de um eclipse solar, um fenômeno raro que atraiu milhares de espectadores. No entanto, apesar das repetidas advertências para não olhar diretamente para o Sol durante o evento, muitas pessoas desafiaram essas recomendações e encararam a estrela sem qualquer tipo de proteção para os olhos. Agora surge uma pergunta: como saber se sua visão foi prejudicada? Diz o Mega Curioso.

Olhou diretamente para o eclipse? Veja como saber se seus olhos estão bem https://t.co/4uUk9bmSL4 pic.twitter.com/FzZS0Kv7z5 — ZMusic Brasil (@zmusicbrasil) October 17, 2023

Para entender o risco, é essencial compreender como nossos olhos funcionam em relação à luz solar intensa. Nossos olhos possuem lentes naturais que, assim como uma lupa, podem concentrar a luz solar em um ponto.

Se olharmos diretamente para o Sol, essas lentes podem focalizar um ponto de luz solar em nossa retina, aumentando significativamente o risco de queimaduras oculares. A luz intensa do Sol tem o potencial de danificar as células da retina, levando até mesmo à cegueira.

Como verificar

Durante um eclipse solar, a Lua cobre temporariamente o Sol, tornando-o menos intenso aos olhos. Isso cria uma falsa sensação de segurança, levando as pessoas a olhar diretamente para o Sol por períodos prolongados.

No entanto, os danos à retina não podem se manifestar imediatamente. Os primeiros sinais de lesões na retina, como visão prejudicada, podem surgir após um ou dois dias do incidente.

Para verificar se sua visão foi afetada, você pode usar um grau de Amsler, uma ferramenta usada para detectar problemas de visão. Feche um olho de cada vez e concentre-se no ponto central da nota.

Observe se as linhas circundantes parecem distorcidas, onduladas ou manchadas. Se você notar alguma irregularidade, é possível que seus olhos sofram danos.

É crucial entender que os danos à retina podem ser permanentes, já que as retinas não possuem fibras de dor e não se curam sozinhas. Portanto, se você suspeita de qualquer problema em sua visão após observar o eclipse, é fundamental procurar um oftalmologista.

Somente um profissional pode diagnosticar corretamente e oferecer o tratamento adequado para proteger sua visão a longo prazo.