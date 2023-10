Neonazista é julgado culpado por ato na Casa de Anne Frank

Um membro proeminente de um grupo neonazista foi sentenciado a dois meses de prisão por projetar uma teoria conspiratória antissemita no Museu Casa de Anne Frank, o edifício em Amsterdã onde Frank e sua família se esconderam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Robert Wilson, um cidadão polaco-canadense, foi acusado de insultar um grupo e incitar a discriminação por projetar a frase em movimento "Ann (sic) Frank inventou a caneta esferográfica" no lado do museu em fevereiro, usando um projetor a laser montado em sua van.

Embora as palavras pareçam inofensivas, elas são uma referência a uma teoria conspiratória absurda de que o famoso diário da adolescente judia era uma falsificação.

museu

O incidente gerou imediata indignação por toda a Holanda, com o Primeiro-Ministro holandês Mark Rutte condenando o que chamou de "ato repreensível".

"Jamais podemos e devemos aceitar isso", Rutte postou no X (antigo Twitter) na época.

O tribunal pareceu concordar na semana passada. "Dada a grande importância simbólica do 'Diário de Anne Frank' para a comemoração da perseguição aos judeus, essa declaração pode ser considerada uma forma de negação do Holocausto", escreveu o tribunal em sua decisão.

Wilson, que não estava presente no tribunal para o veredito, já passou dois meses em detenção antes do julgamento, servindo efetivamente a sentença.

Uma gravação do ato antissemita foi postada em um canal anti-judaico no Telegram. Mas o tribunal disse que não havia evidências suficientes para condená-lo por distribuir a imagem racista.

Wilson sempre afirmou sua inocência, dizendo que estava em Amsterdã para um fim de semana com sua namorada e filha, mas nem sequer sabia onde ficava o museu.

Os promotores afirmam que Wilson é um membro proeminente da Liga de Defesa Goyim, um grupo neonazista.

Essa não é sua primeira escaramuça com a lei. Nos EUA, ele enfrenta acusações de agressão e de gritar insultos homofóbicos a um vizinho. E as autoridades polacas ainda estão investigando se Wilson ficou em frente ao campo de concentração de Auschwitz com um cartaz impresso com slogans antissemitas.

A frase projetada por Wilson era uma referência a uma teoria propagada por negadores do Holocausto que afirma que o diário de Frank é falso porque várias páginas encontradas entre seus papéis foram escritas com caneta esferográfica.

As páginas, encontradas nos anos 1980, foram acidentalmente deixadas no diário nos anos 1960, segundo pesquisadores. Mas os teóricos da conspiração afirmam que isso prova que o diário é falso porque a caneta esferográfica não existia na Holanda nos anos 1940.

Frank - que passou mais de dois anos se escondendo com sua família na casa do século XVII - manteve um diário durante seu calvário, que terminou quando a Gestapo prendeu sua família no verão de 1944.

Seu pai, Otto, foi o único a sobreviver aos campos de extermínio alemães para os quais foram enviados. Ele publicou o diário de sua filha em 1947, realizando o sonho de vida da jovem de 16 anos de ser uma escritora.