Mulher devorou 48 ostras em encontro amoroso; o que aconteceu a seguir foi chocante

Uma mulher de Atlanta (EUA) se tornou viral nas redes sociais após postar um TikTok em que ela devora 48 ostras, com sons de sucção, seguidas por um prato de bolo de caranguejo e batatas vermelhas enquanto estava em um encontro com um homem.

O rapaz supostamente tinha apenas uma bebida, acreditando que não seria feito o pedido de comida. No entanto, ele viu a mulher devorar prato após prato de frutos do mar. Ele se desculpou para ir ao banheiro antes do fim da refeição e simplesmente saiu do encontro, deixando-a com uma conta de US$184.

"Por que diabos ele disse que ia ao banheiro e nunca mais voltou? Eu pensei, espere aí! Já se passaram 10, 20, 30 minutos", reclamou a mulher, também conhecida como EquanaB, para seus seguidores em um vídeo que já foi visto mais de 2 milhões de vezes.

"Quando o quarto prato chegou, ele estava me olhando de forma estranha. Eu não me importei? eu tinha que comer, estava tão bom!". O incidente ocorreu no Fontaine's Oyster House, e os funcionários admitiram estar perplexos com a quantidade de mariscos que ela consumiu.

"Eu devo dizer que fazia um tempo desde que eu via uma única mulher comer tanto", disse o gerente geral Kelcey Flanagan à Rolling Stone. "Mas, você sabe, ela também estava comendo bolachas e coisas assim. Mas sim, ela comeu tudo. É impressionante".

louis-hansel-6BhB8Vo0nuQ-unsplash

No entanto, aparentemente, essa situação não era tão incomum assim.

"Isso não é novidade para nós", disse Flanagan, que afirmou que EquanaB foi "muito agradável" e confirmou que o incidente não foi encenado. "Foi realmente engraçado". No vídeo viral, EquanaB também mostrou capturas de tela que ela afirmou serem mensagens entre ela e o homem, enquanto lamentava que ele não queria pagar a conta.

O vídeo de EquanaB saboreando as ostras não ganhou muitos amigos online. "Fico feliz que ele tenha ido embora? sentar em frente a você provavelmente foi uma visão horrível", comentou uma pessoa no vídeo. "Você estava sugando as ostras e o homem estava planejando fugir", acrescentou outro.

De acordo com a New York Post, outros defenderam o homem nos comentários do vídeo, com um usuário acrescentando: "ele literalmente disse se encontrar para beber algo e você continuou a devorar metade do oceano".