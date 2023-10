Homem de Nova York ganha luxuoso apartamento na loteria: "isso é muito legal"; veja o vídeo

Um vídeo cativante está causando sensação nas redes sociais, mostrando um homem de Nova York, conhecido como McMurdaaaa, comemorando sua vitória na loteria imobiliária da cidade. No vídeo, que já foi visto mais de 1,4 milhão de vezes, ele liberadamente apresenta seu novo lar, localizado no Brooklyn, diz New York Post.

Veja o vídeo

No vídeo, o homem compartilha sua empolgação após ser escolhido no sorteio habitacional e convida os espectadores a explorarem o apartamento com ele. O apartamento luxuoso oferece uma série de comodidades desejadas por qualquer nova-iorquino, incluindo um armário espaçoso, um banheiro elegante com paredes de mármore, uma cozinha moderna com muitas prateleiras e eletrodomésticos novos.

Além do próprio apartamento, o sortudo morador terá acesso a um lounge na cobertura, equipado com brinquedos, churrasqueiras e uma vista panorâmica da cidade.

O prédio também oferece uma sala de jogos comunitária, estacionamento, lavanderia compartilhada e uma academia, tornando-o um verdadeiro achado em Nova York.

Apesar de sua alegria evidente, o morador faz uma pergunta comum a muitos novos-iorquinos: "por que eles constroem esses apartamentos tão pequenos?" - uma sinceridade bem-humorada que ressoa com muitos na cidade.

As loterias de apartamentos, disponíveis em todos os cinco distritos da cidade, oferecem moradias a preços reduzidos, geralmente representando um terço ou menos da renda do vencedor. Para se qualificarem, os participantes deverão atender aos requisitos de renda e tamanho da unidade, que variam de acordo com o edifício.

Além disso, os vencedores precisam fornecer uma verificação de crédito ou histórico de aluguel, bem como pagar o aluguel do primeiro mês e um depósito de segurança.

Este relato emocionante destaca não apenas a sorte do ganhador, mas também a oportunidade proporcionada pelas loterias de apartamentos, que continuam a oferecer esperança e habitação acessível aos novos-iorquinos na busca de um lar.