Filmes de terror podem ser um pesadelo para crianças; o que fazer se elas assistirem

Uma turma de 4ª série na Flórida (EUA) teve uma experiência aterrorizante quando seu professor de Matemática projetou o filme de terror "Winnie the Pooh: Honey and Blood" este mês. Especialistas alertam que filmes de horror podem causar sérios transtornos em crianças.

Embora seja emocionante para um adulto assistir a um filme de terror, para as crianças, ele pode resultar em ansiedade, pânico, aumento do estresse e até depressão, de acordo com a conselheira de saúde mental Catherine Del Toro, em entrevista ao USA Today.

"Seus cérebros ainda não estão completamente desenvolvidos, e eles não processam as coisas da mesma maneira que nós", explica Del Toro.

Devido às diferenças individuais das crianças, é essencial considerar a personalidade delas, exposição prévia a filmes assustadores e possíveis reações ao material.

Crianca-chorando-Keira-Burton-Pexels-1

Imagem: Keira Burton / Pexels

Individualidade

A psicoterapeuta Stephanie Sarkis afirma: "algumas crianças podem assistir a coisas assustadoras e ficarem bem. Outras não conseguirão dormir por cerca de uma semana. Isso varia".

Chelsey Cole, outra psicoterapeuta, recomenda ponderar os prós e contras antes de permitir que seu filho assista a um filme de terror. "Esse filme causará danos? Será útil de alguma forma? Se os potenciais efeitos negativos superam os benefícios, provavelmente não vale a pena".

Ela acrescenta: "mas se for um filme assustador que pode abrir oportunidades para discutir assuntos difíceis ou o que fazer em situações perigosas, talvez valha a pena se seu filho for capaz de lidar com essas questões e estiver pronto para tais conversas".

No entanto, às vezes, filmes macabros escapam, seja em uma festa do pijama ou quando os pais já foram dormir.

Crianca-chorando-Phil-Nguyen-Pexels

Imagem: Phil Nguyen / Pexels

Cuidado

No caso do polêmico filme "Winnie the Pooh" projetado em uma aula de Matemática, os alunos ficaram "seriamente afetados", com alguns pedindo que o filme fosse desligado, de acordo com relatos. A exibição de 20 a 30 minutos do filme não classificado gerou indignação entre os pais.

Nesses casos, especialistas aconselham iniciar conversas honestas e emocionais com as crianças sobre seus medos. A psicóloga clínica Eileen Kennedy-Moore recomenda a empatia como ponto de partida, enfatizando que é essencial não menosprezar ou fazer piadas sobre o medo das crianças.

Kennedy-Moore também sugere mostrar às crianças que os monstros malignos ou situações aterrorizantes do filme não são reais, usando vídeos no YouTube ou explicando que se trata de entretenimento ficcional.

À medida que o Halloween se aproxima, torna-se cada vez mais importante monitorar a exposição das crianças à mídia. Sarkis afirma: "não podemos prometer às crianças que sempre conseguiremos protegê-las, mas podemos dizer que sempre cuidaremos de seus melhores interesses e tentaremos protegê-las de situações prejudiciais".