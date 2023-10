Escolha snacks inteligentes para manter o foco no trabalho

No ambiente de trabalho, é essencial manter o foco e a produtividade, e os lanches podem desempenhar um papel crucial nesse processo. A escolha certa de alimentos pode impulsionar o desempenho cerebral, fornecendo os nutrientes necessários, como carboidratos complexos, gorduras saudáveis e proteínas.

Segundo Sarah Heckler, MS, RD, dietista do Anne Till Nutrition Group em Raleigh, Carolina do Norte, "para manter sua mente afiada durante o dia de trabalho, é importante escolher lanches que forneçam um equilíbrio de nutrientes, incluindo carboidratos complexos, gorduras saudáveis e proteínas".

Evitar calorias vazias, como doces, excesso de café ou lanches ricos em carboidratos açucarados, é fundamental. Aqui estão cinco opções de lanches que impulsionam o cérebro:

1. Iogurte Grego

A maioria dos escritórios possui uma geladeira, tornando o iogurte grego uma escolha fácil e saudável. "O iogurte grego é rico em proteínas, o que pode ajudar a mantê-lo satisfeito e fornecer uma liberação constante de energia", sugere Heckler. Adicionar mirtilos, morangos ou framboesas pode aumentar o sabor e fornecer antioxidantes que podem melhorar a função cognitiva.

2. Nozes e Sementes

Amêndoas, nozes e sementes de abóbora são ricos em ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes que promovem a saúde cerebral. Esses lanches são fáceis de armazenar na gaveta da sua mesa ou na bolsa, sendo ideais para trabalhos em movimento.

3. Homus com Vegetais

O homus é uma boa fonte de proteína e gorduras saudáveis. "Combine o homus com palitos de cenoura, fatias de pepino ou tiras de pimentão para um lanche satisfatório e nutritivo", recomenda Heckler.

4. Bolachas Integrais e Queijo

Fazer uma pausa para um lanche pode recarregar suas energias à tarde, especialmente quando o lanche oferece uma variedade de benefícios nutricionais. "Bolachas integrais fornecem carboidratos complexos, enquanto o queijo oferece proteínas e gorduras saudáveis", afirma Heckler. A vantagem desse lanche é que você pode combinar diferentes tipos de bolachas e queijos para evitar a monotonia.

5. Maçã e Manteiga de Amendoim

As melhores escolhas de lanches são equilibradas em carboidratos, gorduras saudáveis, proteínas e fibras, e a combinação de maçã e manteiga de amendoim se encaixa perfeitamente nesse perfil.

Julie Lopez, RD, proprietária da Virtual Teaching Kitchen em Nova Jersey, sugere embalagens de maçãs fatiadas e copos individuais de manteiga de amendoim para tornar essa opção de lanche rápida e prática.

Pesquisas demonstram que o consumo de alimentos nutritivos, como frutas e vegetais ao longo do dia, melhora o poder cerebral, o humor, o engajamento e a produtividade.

Além de fazer escolhas mais inteligentes nos lanches, lembre-se de se manter hidratado durante o dia, ingerindo bastante água. A desidratação pode afetar negativamente a função cognitiva.

Mantenha os lanches com tamanhos controlados para evitar a sensação de lentidão após comer. Escolher lanches saudáveis pode ter um impacto significativo em seu desempenho e bem-estar no ambiente de trabalho. Portanto, planeje com antecedência e mantenha essas opções à mão para garantir que sua mente esteja sempre afiada, conclui o New York Post.