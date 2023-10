Cinco descobertas revelam vida antiga e inovações surpreendentes

No mundo da arqueologia, novas descobertas começam a nos surpreender, desafiando nossas noções sobre o passado e revelando inovações incríveis em épocas antigas. Aqui estão cinco descobertas arqueológicas notáveis ​​que lançam luz sobre a vida e as realizações de nossos antepassados, de acordo com o Mega Curioso:

5 coisas que são muito mais antigas do que você imagina https://t.co/9u6dgh3vBU — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) October 18, 2023

1. Fast Food em Pompeia

A cidade de Pompeia, famosa por sua tragédia vulcânica, também nos deu uma visão fascinante da vida cotidiana dos antigos romanos. Os "termopólios", literalmente "balcões de bebidas quentes", eram estabelecimentos onde as pessoas podiam desfrutar de refeições rápidas - uma reminiscência dos fast food modernos. Esses locais eram essenciais para aqueles sem meios de cozinhar em casa, oferecendo uma variedade de alimentos, desde pães e queijos até legumes e carne. Isso em 70 d.C.

2. Sanitários com descarga

Em uma escavação na cidade de Yueyang, na China, arqueólogos encontraram um vaso sanitário com descarga que data de aproximadamente 2.200 a 2.400 anos. Essa descoberta revela que os antigos chineses já usavam sistemas de descarga, algo que antes pensávamos ser uma inovação muito mais recente, destacando a importância da higiene mesmo nas civilizações antigas.

3. Tavernas

Há 5 mil anos, as pessoas já se reuniam em tabernas para comer e beber. Uma taverna suméria foi descoberta na cidade de Lagash, na antiga Mesopotâmia, equipada com um sistema de refrigeração rudimentar, forno e bancos para os clientes se sentarem. Além disso, uma antiga receita de cerveja em uma tábua de argila mostra que a cerveja era a bebida mais comum na época, mostrando nossa camada de longa data por essa bebida.

4. Amputação

Em Bornéu, no sudeste asiático, arqueólogos encontraram ossos da Idade do Gelo de um indivíduo que não apenas sobreviveu a uma amputação, mas também continuou a viver por vários anos após o procedimento. Este achado mostra habilidades médicas avançadas em tempos antigos, surpreendendo os pesquisadores com a complexidade dos procedimentos médicos realizados muito antes da era moderna.

5. Cemitério

Em uma caverna perto de Joanesburgo, na África do Sul, arqueólogos encontraram um cemitério do Homo naledi, uma espécie distante dos humanos modernos. Os corpos foram enterrados de forma organizada, diminuindo comportamento complexo e emocional em relação à morte. Essa descoberta desafia nossas noções anteriores sobre a cognição dos nossos antepassados, mostrando que práticas funerárias elaboradas existiam muito antes do que imaginávamos. Há mais de 200 mil anos.

Ao explorar essas descobertas arqueológicas, somos lembrados da riqueza da história humana e de como nossos antepassados ​​compartilharam semelhanças surpreendentes conosco. Essas inovações antigas começam a inspirar e nos ensinar sobre uma jornada fascinante da humanidade ao longo dos séculos.