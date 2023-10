Cão de apoio emocional aterroriza prédio em Nova York

Um prédio de apartamentos no Upper West Side, em Nova York (EUA), tornou-se o centro de atenção devido às ações de um cão de apoio emocional chamado Sam. O cão resgatado de 4 anos foi acusado de morder um morador tão gravemente que precisava de antibióticos, além de atacar inquilinos, funcionários e até mesmo entregadores, levando a preocupações crescentes sobre a segurança no local, diz o New York Post.

No umbigo

Ocorreu quando Joe Venafro, um inquilino, compartilhou um incidente com Sam e sua dona, Inna Fayenson, e seus dois cães. Venafro foi mordido no umbigo com tanta força que teve que chamar a polícia.

O incidente foi capturado em vídeo e deixou Venafro com lesões que requerem cuidados médicos contínuos.

O cão, cuja raça é desconhecida devido a uma mistura, foi objeto de um boletim de ocorrência policial e de um relatório médico. Outros inquilinos também relataram encontros assustadores com Sam, que agora é evitado no prédio.

A proprietária de Sam, Inna Fayenson, negou as acusações de que seus cães representam uma ameaça. Ela afirmou que seus cães foram amordaçados após o incidente com Venafro, mas vários inquilinos afirmam o contrário, descrevendo encontros aterrorizantes com o animal.

O advogado de Venafro prevê uma ação judicial devido aos ataques de Sam. O cão também foi visto atacando um homem na rua enquanto era levado pelo seu proprietário. A situação está gerando preocupação entre os moradores, que agora evitam Sam a todo custo.