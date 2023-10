Tubarão branco de uma tonelada "grita" antes de saltar

Na costa da Ilha de Guadalupe, no México, um momento deslumbrante foi registrado quando um tubarão branco com quase uma tonelada "gritou" antes de saltar da água. A série de imagens incríveis mostra uma nuvem de bolhas saindo da boca do grande tubarão branco, lembrando um 'grito' silencioso. Mas, em questão de segundos, o tubarão é visto saltando da água, exibindo suas formidáveis fileiras de dentes.

As fotos de tirar o fôlego incluem um tubarão curioso se aproximando de um fotógrafo subaquático e outro tubarão branco com uma expressão "sinistra" de sorriso.

Uma imagem mostra um tubarão elegante e poderoso lançando-se em direção a um anzol de isca. Essas extraordinárias fotos foram capturadas por David Fleetham, um fotógrafo de vida selvagem que viaja pelo mundo para fotografar criaturas marinhas em filme, segundo veiculado pelo Mirror.

David Fleetham já teve fotos publicadas em diversas capas de revistas em todo o mundo, sendo a única imagem subaquática a estampar a capa da revista Life. O fotógrafo aclamado explicou: "as bolhas à frente da boca do tubarão são, na verdade, da isca sendo retirada da água no momento em que o tubarão estava prestes a mordê-la. Os 'domadores' de tubarões são hábeis em atrair os tubarões para perto da gaiola dos fotógrafos. O objetivo não é alimentar os tubarões. Quando estão satisfeitos, eles se afastam. Uma refeição grátis é tudo o que os grandes tubarões estão interessados, e eles apenas toleram os mergulhadores e as gaiolas para os pequenos petiscos oferecidos".

Proteção marinha

Desde o lançamento do blockbuster de Hollywood "Tubarão", em 1975, o tubarão branco tem sofrido com uma reputação manchada. Embora os grandes tubarões brancos tenham atacado humanos, as estatísticas mostram que há apenas entre cinco e dez incidentes por ano em todo o planeta, e os ataques fatais são extremamente raros.

Milhares desses predadores são mortos por humanos todos os anos, principalmente por suas barbatanas, usadas na preparação da sopa de barbatana de tubarão, comum na Ásia.

Fleetham acredita que todos devem assumir a responsabilidade pela proteção dos oceanos do nosso planeta e das criaturas que habitam neles. Ele afirma: "minha carreira me abençoou com mais de 40 anos de encontros nos oceanos do mundo, revelando uma beleza que nunca vi igual em Terra. A população mundial atingiu 7,5 bilhões em 2017, e espera-se que a população global atinja entre 8,3 e 10,9 bilhões até 2050".

"Mais da metade dessa população vive a menos de 100 quilômetros da costa. Me considero um dos sortudos por ter passado tanto tempo debaixo d'água. A grande maioria do planeta sem saber coloca em perigo a saúde dos habitantes dos oceanos que sustentaram nossas vidas até este ponto".

Ele continua: "embora os acidentes com grandes petroleiros ganhem grandes manchetes, esses derramamentos representam apenas cerca de 5% do petróleo que afeta nossos mares. O escoamento de uma única cidade de 5 milhões de habitantes contém tanto petróleo quanto um grande derramamento de petroleiro. Junto com o petróleo, vão produtos químicos tóxicos, detritos plásticos e esgoto bruto. Todos nós devemos espalhar a palavra e tentar estar o mais conscientes possível de nosso impacto nos oceanos".