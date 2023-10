Pai decide fazer um ‘chá de bebê’ sem sua ex-esposa que está à espera do bebê

Um homem recém-separado causou uma grande comoção no Reddit depois de confessar que teve um ‘Chá de bebê’ para comemorar a futura chegada de seu filho, mas não convidou sua ex-esposa que está à espera do bebê.

Conforme o relato, feito por de forma anônima, ele é o único dos amigos que ainda não é pai, o que fez com que todos quisessem comemorar a chegada do bebê apesar da separação recente entre ele e a mãe da criança.

“Eles me disseram que queriam fazer um chá de bebê para mim e perguntaram se deveriam convidar minha ex. Eu disse que não porque concordamos em ser pais, mas devemos manter algumas coisas separadas”.

“Então eles fizeram a festa e foi extremamente divertido! Foi tudo resumido a brincadeiras, presentes e piadas. Almoçamos, nos divertimos, tiramos algumas fotos típicas com a ‘barriga’ de fora e tudo mais”, revela o homem.

A mãe da criança não gostou

Seguindo com seu relato, o homem conta que tudo foi muito divertido até que a mãe do bebê viu as imagens da festa na internet e decidiu tirar satisfações.

“Ela viu e, para dizer o mínimo, não gostou. Para ela eu fui um idiota por ter feito um chá de bebê porque me recusei a pagar um para ela ou a ajudá-la a pagar, e também por não a ter convidado para o que meus amigos deram”.

“Ela ainda disse que as fotos eram sexistas e a estavam insultando. Eu não achei nada de errado no que fizemos. Mas, em todo caso, eu fiz algo de errado”?

Para os usuários do Reddit, sim, ele agiu de forma errada e infantil ao não convidar a mãe do bebê para o chá de bebê.

“Vocês devem contribuir igualmente pelo bem-estar do bebê no futuro, e fazer um ‘chá de bebê’ sem a mãe que está grávida do bebê, definitivamente não é um bom início para isso”, comentou uma pessoa.

“Você errou feio! A forma como foi feito e comemorado do chá de bebê foi claramente uma provocação para sua ex-esposa”, finalizou outra.