Noivo exige que irmão apare a barba para ser padrinho

A história de um noivo que exigiu que seu irmão aparasse a barba para ser padrinho de seu casamento está causando polêmica nas redes sociais. O homem não identificado acessou o fórum "Am I the A ** hole" (eu sou o chato) do Reddit para questionar se estava errado em fazer essa exigência ao seu irmão, diz o Mirror.

O noivo explicou que seu irmão tem uma barba longa e rebelde, que ele e seu noivo não consideraram para o grande dia. Ao pedir educadamente ao irmão para cortá-la um pouco antes do casamento, o irmão ficou ofendido. Diante da recusa, o noivo disse que o irmão não poderia ser padrinho se não aparasse a barba, e questionou se estava errado ao tomar essa decisão.

Groom tells brother he can't be best man unless he changes his appearancehttps://t.co/nzJm4GHzav pic.twitter.com/dv0PlsyoHU — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) October 19, 2023

A resposta das pessoas foi dividida. Muitos usuários criticaram o noivo, argumentando que a estética do casamento não deveria ser mais importante do que ter seu irmão ao seu lado neste dia especial. Eles enfatizaram que escolher um padrinho deveria ser baseado na força do relacionamento e não na aparência física.

Por outro lado, alguns usuários acreditam que o noivo fez um pedido razoável e que o irmão decidiu, então não há problema em seguir em frente com sua decisão. Para eles, a situação se resume a um pedido simples que foi recusado e, portanto, o noivo não está errado em suas ações.

Essa história levanta questões interessantes sobre o controle estético nos casamentos e como as expectativas em relação à aparência pessoal podem afetar as relações familiares e de amizade. A discussão continua online, com diferentes pontos de vista sendo compartilhados sobre essa situação peculiar pré-casamento.