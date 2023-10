Mulher pede que colega pague dívida e recebe resposta chocante

Uma simples saída para jantar pode ser um luxo ocasional, mas quando a conta fica alta, pode se tornar um dilema. Uma mulher se viu surpreendida por uma resposta chocante quando teve que pagar a conta de um jantar caro, pois sua amiga afirmou ter esquecido a bolsa. A situação culminou em uma resposta ultrajante após três semanas de cobrança do dinheiro, de acordo com o Mirror.

Compartilhando que vive de salário em salário, ela precisava do dinheiro de volta pela refeição cara, já que sua colega havia pedido aperitivos, uma refeição grande, uma sobremesa e várias bebidas, e agora estava com dificuldades financeiras após pagar a conta.

Acontece que ela pagou para evitar constrangimentos, afirmando que mal ganha um "salário digno" e que precisava do dinheiro de volta de sua colega. Entretanto, não esperava a resposta que obteve após três semanas de cobrança do dinheiro.

Decisão inesperada

Ao compartilhar sua situação no Reddit, ela escreveu: "há algumas semanas, decidi sair para jantar com uma colega de trabalho. Raramente saio para comer, já que está cada vez mais caro nos dias de hoje, mas finalmente decidi me dar esse mimo em uma noite. Minha colega pediu aperitivos para si mesma, várias bebidas, uma refeição grande e até sobremesa".

Quando chegou a hora de pagar, cada uma deveria pagar sua própria comida, mas sua colega convenientemente esqueceu a carteira e apenas ficou olhando para ela. Ela se sentiu desconfortável e relutante em cobrir a refeição naquele momento, já que o valor estava além de suas possibilidades, mas decidiu pagar a conta na esperança de ser reembolsada.

Três semanas depois, ela decidiu cobrar seu dinheiro novamente. No entanto, a resposta de sua colega foi: "eu recebo meu pagamento na próxima semana e vou te pagar então!". Isso a deixou frustrada, e ela respondeu: "não quero ser rude, mas você está dizendo isso há mais de três semanas, apenas adiando".

A situação piorou quando a colega se desculpou, dizendo: "eu sei e peço desculpas! As coisas estão complicadas ultimamente, tenho outras prioridades para gastar meu dinheiro".

A mulher decidiu confrontar sua colega sobre as postagens nas redes sociais, em que ela aparecia em restaurantes caros e viagens de fim de semana, apesar de não pagar a dívida. A tensão aumentou, e a resposta da colega foi inesperadamente cruel: "tá, e daí? Você vai ficar me stalkeando nas redes sociais todo dia para me cobrar?".

A mulher se sentiu ignorada e, após compartilhar a conversa no Reddit, recebeu apoio dos usuários que a asseguraram que ela não estava errada e que a sua colega estava agindo de maneira inadequada.

Um usuário sugeriu que ela começasse a comentar nas postagens de sua colega no Instagram, questionando quando seria pago o valor devido, como uma forma de constrangê-la publicamente ou envolvendo outros colegas de trabalho.