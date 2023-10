Marido ameaça colocar a esposa para fora de casa após flagrar uma transação bancária

Uma jovem de 25 anos está passando por momentos complicados em seu casamento. Após uma discussão com o marido, com o qual ela está casada há 11 meses, ele ameaçou colocá-la para fora de casa no meio da noite.

Desabafando no Reddit, ela conta que a situação ficou ainda pior depois que ela chamou os pais para pedir por ajuda.

Sem se identificar, a jovem conta que sempre se preocupou em ser capaz de apoiar o companheiro financeiramente, chegando até mesmo a entregar seu salário integralmente para ele.

“Mesmo quando ele estava trabalhando em período integral eu sempre usava meu salário para sustentá-lo. Nós viajamos para Bali recentemente e eu paguei por 90% das despesas da viagem, mas nunca me importei em fazer isso”, conta a mulher.

Ele a criticou por sua atitude

Seguindo com seu relato, a jovem conta que as coisas começaram a ficar complicadas quando o homem descobriu que ela havia ajudado outra pessoa com parte de seu pagamento.

“Meu irmão, de 19 anos, estava fazendo algumas atividades esportivas em outros estados. Ele me ligou ontem e pediu uma pequena quantia de dinheiro emprestada, eu não vi nada demais nisso e fiz a transferência sem nem me importar em avisar meu marido antes”.

“Quando eu cheguei em casa ele estava completamente irritado comigo, pois já tinha visto a transação. Depois começou a me xingar e a ofender meus pais e ameaçou me expulsar de casa no meio da noite”.

“Com essa explosão de raiva, eu liguei para meus pais e meus sogros logo pela manhã e eles vieram ver como estávamos e nos fizeram ‘entrar em acordo’ novamente. Mas agora meu marido está dizendo que eu não deveria ter ligado para nossos pais já que a briga era entre nós dois”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve é tomar o acontecido como um grande sinal de alerta.

“Crie contas separadas imediatamente. Você não deve sustentar seu marido uma vez que ele tem o próprio trabalho”, comentou uma pessoa.

“Se ele está te tratando desta forma mesmo com você arcando com todas as despesas dele, então você precisa repensar sua situação. Por favor, olhe para a forma como ele está te tratando e busque por apoio”, finalizou outra.