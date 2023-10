Ladrão malandro finge ser manequim em vitrine de loja antes de roubar joias ao fechar

Numa cena hilariante, um homem se fingiu de manequim em uma vitrine de loja, num plano astuto para enganar os funcionários do estabelecimento. Diante das câmeras de segurança, ele adotou uma pose e segurou uma sacola na vitrine de uma loja em Varsóvia (Polônia).

O criativo ladrão também é acusado de roubar itens de um segundo shopping e agora enfrenta a possibilidade de até dez anos de prisão por roubo e arrombamento, de acordo com The Sun.

Truque deu certo

Numa cena que parece tirada de um filme de comédia, o ladrão conseguiu enganar a Polícia de Varsóvia, ao permanecer imóvel na vitrine, tentando se confundir com os outros manequins.

As autoridades afirmaram que ninguém percebeu nada de anormal enquanto o homem estava parado na vitrine, e ele aproveitou o momento oportuno para explorar as várias seções do estabelecimento após o fechamento.

Contudo, apesar de acreditar que havia escapado impune, o ladrão acabou sendo pego pelos seguranças. Ele também é acusado de ter cometido duas outras ações sorrateiras.

Na primeira delas, a polícia afirma que ele jantou tarde num restaurante de um segundo shopping e esperou o fechamento do local. Em seguida, entrou em uma loja de roupas e "trocou suas roupas por novas", antes de retornar ao restaurante para mais comida.

O ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança deslizando sob as portas parcialmente abertas da loja de roupas. Robert Szumiata, um porta-voz da polícia, disse que, numa terceira ocorrência, o ladrão esperou até depois do horário de fechamento, sob a cobertura da escuridão. Segundo ele, o homem "pegou dinheiro de várias caixas registradoras e tentou roubar outros itens".

A polícia divulgou imagens da prisão eventual do suspeito. Um homem de 22 anos foi detido sob custódia por três meses, informaram os promotores de Varsóvia. A criatividade desse ladrão astuto certamente causou surpresa, mas no final, a lei o alcançou.