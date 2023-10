Convidada veste branco em casamento e inicia divertida série de edições no Reddit

É uma tradição de casamento tão antiga quanto o tempo: apenas a noiva deve usar branco em seu dia especial. No entanto, parece que nem todos receberam o memorando. Em um recente post no Reddit, uma noiva compartilhou seu encontro hilário com uma convidada de casamento que quebrou essa regra cardinal.

No mês passado, uma usuária do Reddit conhecida como parkratgurl detalhou o erro do dia do casamento. Ela explicou como uma parente de seu marido não apenas usou branco em seu casamento, mas também conseguiu roubar os holofotes ao posicionar-se "na frente e no centro" nas fotos do casamento.

Em um apelo por ajuda, parkratgurl pediu aos colegas usuários do Reddit: "alguém pode editar o vestido dela para preto? Eu gostaria de emoldurá-lo e enviá-lo para ela com a nova cor do vestido".

A criativa comunidade do Reddit se reuniu para ajudá-la, oferecendo uma variedade de imagens editadas para salvar o dia especial da noiva. Um talentoso editor até apontou com humor: "caso queira outra versão 🙂 (ela ainda está lá)".

Identificar a convidada desobediente nas imagens editadas se tornou um divertido jogo de "encontre as diferenças", já que a mulher que antes se destacava agora estava discretamente escondida na última fileira, com apenas uma pequena parte de sua cabeça visível.

A postagem viral continuou a entreter com contribuições como uma em que a convidada foi transformada em uma figura gigantesca, completa com chifres, olhos vermelhos e presas, no centro da multidão, toda de preto.

A parente de parkratgurl não é a única que enfrentou críticas por suas escolhas de vestuário de casamento. De maneira semelhante, em janeiro de 2022, a modelo Kendall Jenner chamou a atenção ao usar um vestido preto revelador em um casamento de um amigo em Miami.

Segundo a People, embora o vestido não fosse branco, ele apresentava um design recortado que expunha muita pele, provocando algumas críticas nas redes sociais. No entanto, a própria noiva veio em defesa de Jenner, expressando que achava que a modelo estava deslumbrante e que havia obtido aprovação para o traje com antecedência.

Este tópico no Reddit e o incidente envolvendo Kendall Jenner são apenas dois exemplos de como as escolhas de moda em casamentos podem se tornar tópicos quentes, gerando tanto críticas quanto elogios na era das redes sociais.