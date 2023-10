Boris Becker retorna ao tênis como treinador após prisão

O renomado ex-tenista e seis vezes campeão do Grand Slam Boris Becker está de volta ao mundo do tênis, mas desta vez como treinador. Após oito meses atrás das grades e sendo deportado do Reino Unido em dezembro, Becker encontrou uma nova oportunidade como treinador do promissor jogador Holger Rune, atualmente classificado como o número 6 do mundo, diz Mirror.

Becker foi condenado a dois anos e meio de prisão devido a quatro acusações, incluindo ocultação de bens e empréstimos no valor de R$ 15 milhões para evitar o pagamento de dívidas.

Cumprindo parte de sua pena na prisão de Wandsworth e no HMP Huntercombe, Becker foi libertado e deportado para a Alemanha. Devido às restrições após sua deportação, ele não poderia trabalhar como comentarista da BBC em Wimbledon neste ano.

No entanto, Becker encontrou uma nova paixão no treinamento de jovens talentos. Ele aceitou o convite de Holger Rune para uma semana de treinamento em Monte Carlo, iniciando uma colaboração que promete. Rune, um jogador dinamarquês de 20 anos, é visto como um talento em ascensão, e Becker, com sua vasta experiência, está determinado a orientá-lo para o sucesso.

Becker, que treinou anteriormente o renomado jogador Novak Djokovic, falou sobre sua nova empreitada: "posso confirmar que sou o treinador de Holger Rune. Fico um pouco orgulhoso por ele ter me convidado. O contato já existe há muito tempo. Agora foi uma combinação Muito bom. Meu calendário permite e sempre me interessei por Holger porque ele está na quadra de tênis com tanto comprometimento e temperamento".

A colaboração entre Becker e Rune será enviada oficialmente no Swiss Indoors Basel, que terá início em 25 de outubro. A notícia foi compartilhada por Becker durante um vídeo no Monte Carlo Country Club, onde Rune estava treinando.

Para Becker, essa oportunidade representa mais do que apenas voltar ao mundo do tênis. Após sua experiência no sistema prisional do Reino Unido, ele enfatizou a importância de se aprofundar em suas próprias qualidades e fraquezas. Agora, como treinador, ele está pronto para guiar Rune em sua jornada no mundo do tênis, compartilhando sua experiência e paixão pelo esporte.