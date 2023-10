Tragédia: pedestre de 77 anos morre em acidente com ônibus que atingiu loja de chá

Uma tragédia abalou Manchester (Inglaterra), quando um ônibus desgovernado colidiu com uma loja de chá em Piccadilly Gardens, resultando na morte de uma pedestre de 77 anos e deixando 11 pessoas feridas. O acidente ocorreu nas imediações do edifício City Tower, no centro da cidade, segundo veiculado através do Mirror.

Almena Amica, carinhosamente conhecida como "Mena" por seus entes queridos, estava entre os transeuntes na tarde de quarta (17/10) quando um ônibus de um andar perdeu o controle e colidiu com uma fileira de lojas, incluindo uma loja de chás.

A idosa foi prontamente levada ao hospital após sofrer ferimentos graves no acidente, mas, infelizmente, não resistiu.

pexels-mohammad-ismail-18522810

A família de Mena emitiu um comovente comunicado através da Polícia de Greater Manchester, descrevendo-a como a "matriarca bem-amada" da família. Eles compartilharam que Mena era dedicada à sua família, amigos e fé, além de ter um profundo amor por música, jardinagem, novelas de televisão e pela natureza.

"Com pesar em nossos corações, anunciamos a partida da nossa querida Mena. Ela era a membro sênior da nossa família, a irmã mais velha e uma tataravó amorosa. Ela era muito querida, nossa matriarca, e sua ausência será imensamente sentida. Mena era uma pessoa reservada, e sua família pede que esse aspecto seja respeitado durante nosso período de luto. Agradecemos a todos os serviços e pessoas que vieram em seu auxílio", declararam os parentes.

Investigação

No local do acidente, um homem de 64 anos foi preso sob suspeita de causar morte por condução perigosa, mas posteriormente foi libertado sob fiança. A sargento Louise Warhurst, da Unidade de Colisões por Lesões Graves da Polícia de Greater Manchester, afirmou: "este foi um incidente trágico testemunhado por muitas pessoas em uma área movimentada do centro da cidade. A investigação está avançando graças a muitas informações recebidas do público".