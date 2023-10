Putin reposiciona Golfinhos de Combate enquanto enfrenta ataques de drones marítimos

Vladimir Putin tomou a decisão desesperada de reposicionar seus "Golfinhos de Combate" em direção à frente de batalha no Mar Negro, revelam imagens de satélite. Com a Rússia sofrendo ataques constantes de drones marítimos, o líder russo tomou essa medida em busca de uma defesa eficaz, de acordo com The Sun.

As imagens de satélite indicam que os recintos marítimos dos golfinhos foram transferidos para Novoozerne, uma área próxima à península da Crimeia, onde forças especiais ucranianas realizaram incursões. Anteriormente, esses ativos subaquáticos estavam localizados na entrada do porto de Sevastopol.

Os golfinhos de Putin são treinados para combater mergulhadores inimigos que tentam plantar minas ou realizar missões de reconhecimento nos portos. Eles têm a capacidade de alertar seus controladores humanos ou efetuar ataques letais com armas subaquáticas.

Novoozerne é uma antiga base de submarinos soviéticos, onde a Rússia implantou corvetas de mísseis, embarcações de desembarque e outros navios de apoio, incluindo um navio de suporte para submarinos, de acordo com o pesquisador de OSINT, H I Sutton.

Sutton analisou as imagens de satélite para identificar as instalações dos golfinhos e observou: "a implantação provavelmente tem o objetivo de se defender contra as forças especiais ucranianas, que representam uma ameaça real na região. Golfinhos treinados são considerados eficazes contra mergulhadores militares. Não há ser humano, por mais atlético ou bem treinado que seja, capaz de superá-los, e seu sonar embutido lhes confere uma vantagem ainda maior".

Essa movimentação ocorre no momento em que Putin foi forçado a realocar a maioria de seus navios de guerra de Sevastopol, a sede de sua Frota do Mar Negro, para Novorossiysk, devido aos ataques de mísseis e drones ucranianos.

A frota de golfinhos nariz-de-garrafa foi recrutada por Putin quando a Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia, em 2014. Na época, uma fonte russa afirmou: "praticamente tivemos que começar do zero para ensinar os golfinhos a procurar objetos debaixo d'água, já que a Marinha Ucraniana raramente trabalhava com eles".

Vídeos demonstram como os golfinhos foram treinados para usar armas subaquáticas desde os tempos soviéticos. O capitão aposentado Yury Plyachenko, um treinador militar, explicou: "o golfinho deveria sinalizar, e, se necessário, era ordenado a destruir um sabotador subaquático. Ele estava armado com uma arma subaquática".

O programa de treinamento militar de golfinhos, que por muito tempo esteve baseado em Sevastopol, remonta à Guerra Fria na década de 1970, quando a União Soviética usava esses animais para buscar minas ou espionar navios estrangeiros.

A Rússia tem mantido sigilo sobre a função atual de seus golfinhos navais e como eles têm lidado com explosões repetidas de mísseis ucranianos, bem como drones aéreos e marítimos em Sevastopol. Além dos golfinhos, a Rússia também é acusada de utilizar uma baleia equipada com um "arreio espião".

Essa movimentação ocorre após um alto funcionário ter alegado anteriormente que golfinhos treinados pela marinha ucraniana morreram "patrioticamente" após entrarem em greve de fome quando foram apreendidos pelos russos. Os animais se recusaram a obedecer aos seus captores após a controversa anexação da Crimeia por Moscou.