Preso após filmar alunas no Rio, professor enfrenta a Justiça

Um professor de ginástica enfrenta sérias acusações após ser preso por filmar partes íntimas de alunas e vender o material em um aplicativo de mensagem. Leonardo Azevedo da Costa, de 34 anos, estava sob investigação por práticas inaceitáveis muito antes de sua detenção, quando foi demitido em uma academia em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, por dar aulas de dança sem roupa íntima, informou O Dia.

De acordo com relatos das vítimas, Leonardo já havia sido alvo de reclamações, dias antes de sua prisão na terça-feira (17/10), quando alunas o acusaram de frequentar a academia sem cueca.

Uma ex-aluna declarou: "as meninas que estavam indo nas últimas aulas me contaram que ele estava indo sem cueca para a academia. Ele foi demitido no dia 10 deste mês por causa dessas reclamações, inclusive".

Além das acusações de filmagem e venda de conteúdo íntimo, Leonardo agora está sob investigação por armazenar material envolvendo menores de idade em sua residência, também em São Gonçalo.

As gravações e fotografias comprometedoras foram descobertas por uma das alunas, que prontamente denunciou o caso à 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara). Ela descobriu que ele estava vendendo as imagens por cerca de R$ 50. A Polícia Civil informou que o suspeito confessou ter tirado fotos de uma adolescente e que havia material de pornografia infantil em seu celular.

Uma ex-aluna descreveu o comportamento inadequado do professor: "eu e a minha mãe fizemos várias aulas com ele, mas parei de ir por não me sentir confortável. Ele dava em cima de algumas alunas nitidamente, falava do tamanho da bunda, que rebolava muito, coisas desse tipo".

Leonardo Azevedo da Costa encontra-se sob custódia e enfrentará audiência de custódia. O processo foi encaminhado para a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo.

As acusações de filmagem não consensual, venda de material íntimo, e pornografia infantil são crimes graves e podem resultar em penas severas caso o réu seja condenado.