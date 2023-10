Mulher é acusada de engravidar propositalmente para chamar a atenção

A chegada de um novo membro na família é motivo de alegria e comemoração para os futuros pais e familiares. No entanto, uma mulher descobriu que algumas pessoas podem não ficar felizes com a novidade e até mesmo podem fazer falsas acusações.

Conforme um relato, feito de forma anônima no Reddit, uma futura mamãe está sendo acusada de engravidar propositalmente para chamar a atenção da família e “roubar a atenção” do bebê recém-nascido de sua cunhada.

Segundo relato, a mulher explica que a gestação não foi planejada e que em momento algum ela esperava causar uma grande comoção na família.

“Tudo explodiu dois dias atrás. Eu não sabia que o fato de eu estar grávida era um problema. Eu engravidei em junho, alguns meses depois que minha cunhada teve seu terceiro filho”, conta a mulher.

“Quando completamos mais um mês de gestação eu decidi contar para nossa família, apenas alguns dias antes do meu aniversário, e tudo estava bem até que, dois dias atrás, eu recebi uma mensagem da minha cunhada me acusando de querer tirar a atenção do filho dela para chamar a atenção para minha gravidez”, revela.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a mulher explica que a cunhada justificou sua reação “tardia” ao dizer que não queria falar nada na frente da família para não “ficar mal” na situação.

“Ela então me falou que eu deveria esperar para fazer o chá de bebê e que não deveria postar nada sobre a gestação nas redes sociais, porque isso tiraria a atenção do filho dela. Eu não entendo o motivo de não poder publicar sobre a minha gravidez”.

“Depois disso, sem ter minha autorização, ela começou a postar fotos do meu ultrassom em suas redes sociais, e eu não gostei disso. A ideia dela é que eu tentei roubar a atenção que ‘deveria ser dela e do filho’ ao ‘engravidar propositalmente’, e agora está tentando convencer toda a família sobre isso”.

A mulher então revela que a cunhada segue irritada com a proximidade de seu chá de bebê e com o fato de que a celebração será próxima da data em que seu filho completa 6 meses.

“Ela também começou a falar constantemente sobre meu casamento, que será no próximo ano, o que achei estranho”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada de errado e nem teve atitudes que indicassem algum tipo de disputa entre as mulheres.

“Parabéns pela sua gravidez! Não foi algo planejado ou algo que você conseguisse controlar uma vez que aconteceu de um acidente. Sua cunhada, por outro lado, parece louca por atenção”, escreveu uma pessoa.

“Parece que ela está armando algo para transformar o seu casamento em um evento sobre ela. Fique atenta”, finalizou outra.