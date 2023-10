Influenciador falso PM Uber é preso em flagrante no Rio

Uma brincadeira de mau gosto levou à prisão de um influenciador digital nesta quinta-feira (19/10) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. William Rodrigues Peixoto, de 38 anos, conhecido nas redes sociais como Rodrigo Peixoto, foi detido por se passar por um policial militar enquanto trabalhava como motorista de aplicativo.

Com mais de 1 milhão de curtidas no TikTok e 470 mil seguidores no Instagram, Peixoto produzia vídeos nos quais interpretava um policial em serviço, assustando seus passageiros, diz O Dia.

Denúncia

A prisão ocorreu quando policiais do 23º BPM (Maré) foram chamados por um homem que alegou ter sido ameaçado por Peixoto. A bordo, os policiais encontraram o inspirador vestido com uma farda da polícia, portando réplicas de armas, colete à prova de balas, rádio e outros equipamentos. O suspeito foi contratado como produtor de conteúdo, mas sua "brincadeira" lhe rendeu uma anotação criminal prévia por lesão corporal.

PM prende influenciador que se passa por um policial que atua como motorista de aplicativo.#ODia #InfluenciadorPreso #PM https://t.co/rfOJgpAz6B — Jornal O Dia (@jornalodia) October 19, 2023

Peixoto, conhecido como "Uber Presente" em um de seus vídeos, foi flagrado em uma situação em que uma passageira, ao perceber a farda da PM, entrou em pânico e implorou para que ele parasse o carro. Esse incidente manifestou preocupações sobre a segurança dos passageiros e a responsabilidade das figuras públicas nas redes sociais.

@metropolesoficial O influencer William Rodrigues Peixoto, preso por se passar por PM, revelou à coluna momentos de tensão ao ser detido e levado para a delegacia. “Passei horas lá. Fiquei das 14h às 19h. Passei fome, mas esclareci tudo”, disse ele, que interpreta um policial militar, com fardas idênticas à da PM do Rio, em vídeos de humor na internet. #metrópoles #tiktoknotícias ♬ som original - Metrópoles Oficial

O influenciador foi encaminhado para a 59ª DP (Caxias), e todo o material apreendido também foi entregue à polícia. O episódio serve como um alerta para os limites de criatividade nas redes sociais, ressaltando a importância de não ultrapassar fronteiras legais e éticas na busca de engajamento online.

A detenção de Peixoto destaca a necessidade de discernimento ao criar conteúdo nas plataformas digitais, especialmente quando se trata de questões sensíveis e do uso indevido de uniformes e insígnias oficiais.