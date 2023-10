Homem morre em trágico acidente envolvendo trator

Um trágico incidente chocou a pequena cidade de Blacksburg, na Carolina do Sul (EUA), quando um homem de 76 anos, identificado como Gary Moss, perdeu a vida em um acidente envolvendo seu trator. Moss estava realizando a manutenção de sua propriedade, cortando a grama com o trator, segundo a People.

O legista do condado de Cherokee, Dennis Fowler, relatou que o acidente ocorreu por volta das 4h20 na residência de Moss, situada na Pleasant Ridge Road, perto de Blacksburg. Moss, que estava trabalhando com um trator Ford 1620, foi ejetado do veículo após descer um aterro, tornando-se vítima de um incidente que resultou em sua morte.

pexels-tom-fisk-1595104-1

Imagem: Tom Fisk/Pexels

Segundo Fowler, as investigações apontam que Moss estava rebocando um equipamento chamado Bush Hog, frequentemente utilizado em paisagismo para cortar vegetação densa.

O trator, no entanto, continuou seu movimento em direção a Moss, prendendo-o entre o veículo e o acessório. Sua esposa fez a descoberta trágica e prontamente acionou o serviço de emergência.

O trator Ford 1620 envolvido no acidente possui dimensões significativas, medindo 84,3 polegadas de altura, 48,4 polegadas de largura e 112,4 polegadas de comprimento, podendo pesar até 2352 libras.

Os detalhes sobre a causa exata da morte de Moss serão esclarecidos após a realização de uma autópsia agendada.

Este não é um caso isolado de acidente com trator neste ano. Em agosto, uma tragédia semelhante ocorreu na Pensilvânia, quando Brandy Horner, de 33 anos, perdeu a vida enquanto assistia a um evento de tração de trator. Um pedaço de uma roda de escape se desprendeu e a atingiu, levando à sua morte.

O acidente em Blacksburg e a tragédia na Pensilvânia servem como lembretes trágicos da importância da segurança ao lidar com máquinas agrícolas e tratores, destacando a necessidade de precauções e manutenção adequadas para prevenir incidentes fatais.