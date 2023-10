Homem decide não aceitar almoço de seu chefe e explica o motivo: ‘Todos ficaram chocados’

Um homem usou o Reddit, a fim de relatar sobre ter se recusado a aceitar o almoço pago pelo chefe no trabalho. De acordo com ele, por meio do usuário u/TheBigDawg96 na plataforma, seus colegas de trabalho se chocaram com a recusa.

“Isso aconteceu esta manhã e me sinto muito mal por isso. Meu chefe está comprando almoço para todo mundo e eu disse que não queria nada. Todos os outros ficaram chocados e me questionaram sobre isso. Não estou tentando ser um idiota, há vários motivos pelos quais não quero comer”, iniciou o texto na plataforma.

“Por um lado, normalmente só faço uma refeição por dia à noite porque tenho dificuldade para comer, então é sempre uma tarefa árdua para mim comer. Em segundo lugar, estou com falta de dentes e um [implante] com dentes falsos que teria que tirar na frente de todo mundo para comer, então prefiro me poupar do constrangimento”, esclareceu.

Preocupação por comportamento

Segundo o rapaz, ele sentiu-se mal por ter se recusado a aceitar o almoço. Além disso, explicou não querer ter sido desrespeitoso, mas que seus motivos eram plausíveis para seguir em frente com a decisão.

“Sou diabético e a comida que eles oferecem aumentam o meu açúcar no sangue e eu precisaria de tomar uma injeção, o que não quero fazer agora. Por último, trabalho como faxineiro e não quero tocar na comida enquanto trabalho”, desabafou.

“Fico paranóico com isso, mesmo que lave as mãos. Apesar de tudo, não quero comida, mas me sinto tão mal por recusar que não quero parecer desrespeitoso, especialmente porque só estou aqui há uma semana”, finalizou o texto na plataforma.