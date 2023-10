Galo Influencer é sensação nas redes sociais e dá um show de estilo

Um galo ‘influencer’ está dando o que falar nas redes sociais. Além de morar em um apartamento e aproveitar passeios no shopping, o Galo Fu, como é chamado, também conta com um guarda-roupas repleto de looks estilosos feitos especialmente para ele.

Conforme publicado pelo Globo Rural, Fu é o animal de estimação de Anete Michel, moradora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a acompanha diariamente desde 2019.

Para Anete, que não tinha a intenção de ter um animal de estimação, a chegada de Fu foi inesperada, mas preencheu seus dias de alegria.

“Não queria ter um pet, sempre achei que dava trabalho. Mas encontrei dois pintinhos à venda no Mercado Público de Porto Alegre e decidi pegá-los para levar para o sítio da minha irmã”.

No entanto, as particularidades do animal a fizeram reconsiderar seu destino.

Galo de apartamento

Segundo relato de Anete, desde o princípio Fu mostrou ser diferente de seu irmão. “Ele é carinhoso e muito inteligente. Sempre queria ficar por perto e ficou perdido quando o soltamos no gramado, ele voltou sozinho para o carro”.

Hoje, Fu leva uma verdadeira vida de artista, com passeios e acessórios feitos sob medida para ele.

“Quando vamos no shopping as pessoas querem tirar foto com ele, e eu percebo que ele gosta. Ele começa a se exibir com as gravatas e os coletinhos que eu mesma tricotei”, revela.

O sucesso nas redes sociais veio logo em seguida, depois que uma vizinha sugeriu que ela deveria criar uma conta no Instagram para compartilhar o dia a dia do galo.

Apaixonada pela companhia do animal, Anete decidiu aumentar a família com a galinha Kika, que ainda está em fase de adaptação junto ao irmão.

Tamanha foi a mudança provocada pelo galo que Anete agora está prestes a lançar um livro contando as aventuras do Galo Fu, na trama a ideia é trazer assuntos como aceitação às diferenças, inclusão e compaixão. O lançamento, previsto para este final de semana, deve contar com a ilustre presença do galo influenciador.

