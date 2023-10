Fantasias de Halloween desapontam: quando a realidade não combina com a expectativa

Abbey Adams, uma modelo popular no TikTok com o nome de usuário @aabbeyaadams, compartilhou recentemente uma experiência surpreendente com sua compra de uma fantasia sexy de bombeiro para o Halloween.

O que ela esperava ser uma roupa quente e sedutora se transformou em uma situação hilária que agora está viralizando nas redes sociais.

No vídeo, postado em 2021 e ressurgindo a tempo do feriado, Abbey Adams parece extremamente desapontada com o que recebeu. "Estou tão triste", escreveu ela na legenda do clipe de 15 segundos, que já acumula mais de 3.500 visualizações.

No vídeo, ela descreve sua decepção: "estou literalmente chorando… Meu Deus. Ok. Era isso que eu queria, ok?", diz ela, enquanto ri histericamente em uma narração do TikTok, mostrando uma imagem de uma roupa de bombeiro que ela encomendou, mas que se revelou completamente diferente, mostrou o NY Post.

Abbey Adams exibe uma roupa que, em vez de ser sexy e justa, é objetivamente mais barata e folgada, com suspensórios e um chapéu de fogo que não correspondem à expectativa original.

Parece que a época das fantasias de Halloween assustadoras começou mais cedo para Abbey, já que ela não está sozinha em sua empreitada fracassada de noite de susto.

Outros relatos de fantasias de Halloween que deram errado surgiram nas redes sociais, incluindo o caso de uma mãe que tentou vestir seus gêmeos bebês como múmias, mas eles acabaram parecendo absorventes.

Além disso, o site de estilo de vida HelloGiggle surpreendeu as pessoas ao usar uma fantasia de "calça de época", composta por jeans brancos manchados de vermelho cobertos com purpurina.

Outra mulher teve um verdadeiro pesadelo médico com seu traje de zumbi, quando suas presas falsas de zumbi ficaram coladas em seus dentes, obrigando-a a procurar um dentista de emergência para removê-las.

Estas histórias servem como um lembrete de que, ao escolher fantasias de Halloween, a realidade pode ser muito diferente da expectativa. É sempre uma boa ideia verificar as avaliações e fotos do produto com cuidado antes de fazer uma compra, para evitar surpresas desagradáveis no dia das bruxas.