Como ter o melhor sexo da sua vida em apenas 15 minutos

Imagine ter uma vida sexual plena e satisfatória em apenas 15 minutos. Parece inacreditável, mas é exatamente o que um estudo recente da marca de lingerie e brinquedos sexuais Lovehoney descobriu.

Em meio a uma vida agitada e cheia de responsabilidades, o sexo muitas vezes fica em segundo plano. De fato, 10% dos britânicos consideram o sexo uma tarefa árdua, enquanto 29% afirmam que o cansaço e o estresse da vida são razões para não praticá-lo, de acordo com The Sun.

No entanto, os especialistas garantem que é possível reacender a chama em apenas 15 minutos. Quer saber como? Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a transformar sua vida sexual, mesmo em meio ao caos diário.

Prepare o cenário

Um dos primeiros passos para melhorar sua vida sexual é a comunicação. É importante conversar com seu parceiro sobre seus desejos, preferências e fantasias. No entanto, lembre-se de que essas conversas podem ser sensíveis e é melhor tê-las fora do contexto sexual, como durante um jantar relaxante.

Além disso, aplicativos como Honi podem ajudar a construir a intimidade com desafios, perguntas e sugestões. Uma mensagem ousada durante o dia também pode apimentar a relação.

O que você veste também pode fazer a diferença. Usar sua roupa íntima favorita não apenas pode excitar seu parceiro, mas também colocá-lo no clima. Deixe uma dica de manhã dizendo que ele não verá o show completo até mais tarde.

Manter o ambiente limpo e livre de distrações também é crucial. Afinal, é difícil criar um "estado de espírito sexual" se você estiver cercado por tarefas domésticas.

A iluminação certa, velas aromáticas e óleos essenciais também podem ajudar a definir o clima para uma experiência mais prazerosa.

Experimente o tantra

Além de preparar o ambiente, é importante fortalecer o vínculo emocional com seu parceiro. O tantra, uma prática de meditação indiana, pode ajudar a conectar-se emocionalmente e fisicamente.

Experimente o tantra eye-gazing, que envolve olhar nos olhos do seu parceiro enquanto estão sentados de pernas cruzadas, de mãos dadas.

A comunicação positiva e o incentivo são essenciais para obter o máximo de prazer em apenas 15 minutos. Explore fantasias e desejos, sempre incentivando e reforçando o que lhe dá prazer.

E lembre-se, o orgasmo nem sempre é o objetivo principal. Aproveite a experiência e entenda seu próprio corpo, o que pode ajudar a aliviar a pressão.

Aqueça as coisas

Além dessas dicas, existem recursos adicionais para apimentar sua vida sexual. Podcasts, produtos de bem-estar sexual e serviços de streaming eróticos podem adicionar um toque extra à sua intimidade.

Em resumo, é possível ter uma vida sexual satisfatória mesmo com um cronograma lotado. Com comunicação, ambiente adequado e uma mentalidade positiva, você pode desfrutar de momentos íntimos de qualidade em apenas 15 minutos. Portanto, não deixe que a correria da vida atrapalhe a sua vida sexual.