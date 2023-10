Como falar com as crianças sobre a guerra em Israel

À medida que a guerra em Israel continua a fazer manchetes ao redor do mundo, muitos pais e cuidadores nos Estados Unidos se perguntam como, ou se, devem falar com seus filhos sobre o conflito que começou em 7 de outubro, contra o grupo extremista Hamas.

Para ajudar a responder a essas perguntas, a Fox News Digital buscou conselhos da Dra. Meg Meeker, uma pediatra com base em Minnesota, autora e criadora do podcast "Parenting Great Kids".

Em meio ao conflito em Israel, a Dra. Meeker enfatizou a importância de manter as crianças calmas e aconselhou os pais a serem vigilantes.

Aqui estão algumas das orientações para pais, considerando as idades das crianças:

1. Considere a idade

A Dra. Meeker aconselha que, se uma criança tiver menos de 7 ou 8 anos, os pais não devem mencionar a guerra em Israel, a menos que a criança pergunte. Ela explica que crianças pequenas não conseguem processar questões tão complexas e que a exposição a imagens e notícias sobre a guerra pode causar ansiedade e medo nas crianças.

2. Mantenha o diálogo

Para crianças entre 8 e 11 anos, que provavelmente já ouviram falar do conflito na escola ou pela mídia, a Dra. Meeker aconselha manter o diálogo simples. Ela sugere explicar de forma básica quem está envolvido no conflito e por que ele está ocorrendo, evitando sobrecarregar as crianças com informações complexas.

Pai-ensinando-Cottonbro-Studio-Pexels

Imagem: Cottonbro Studio / Pexels

3. Limite exposição às notícias

A Dra. Meeker enfatiza a importância de limitar a exposição das crianças às cenas de guerra e notícias relacionadas. A exposição frequente a imagens perturbadoras pode traumatizá-las e aumentar a ansiedade.

4. Evite discussões políticas

Ela aconselha os pais a evitarem discussões políticas ou divisivas na frente das crianças, pois isso pode criar conflitos e confusões.

Em última análise, a Dra. Meeker destaca a importância de manter as crianças calmas e tranquilas. Ela encoraja os pais a assegurarem às crianças que tudo ficará bem e que é normal ter medo.

No entanto, ela alerta contra a ideia de que a violência e o perigo estão iminentes. Tranquilizar as crianças e oferecer um ambiente seguro é essencial para proteger o bem-estar delas.

Lidar com questões complexas como conflitos internacionais pode ser desafiador, mas com orientações adequadas, os pais podem ajudar as crianças a entender e enfrentar esses momentos difíceis.