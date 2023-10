A ex-aeromoça Kat Kamalani, de 33 anos, viralizou nas redes sociais ao revelar seu descontentamento em relação ao trabalho e o alívio quando saiu da aérea. Ela “odiava” cada momento de sua carreira a 35.000 pés – e diz que “não é tão glorioso quanto parece”.

Como detalhado pelo site The Mirror, depois de seis anos, Kat deixou o cargo e afirma que muitos outros trabalhadores fizeram o mesmo.

Ela afirmou que a culpa é dos ‘passageiros invasivos’, dos regimes de treinamento intenso e do sistema hierárquico. Em um vídeo compartilhado no TikTok, ela observou: “Eu odiava ser comissária de bordo e foi por isso que pedi demissão. Eu trabalhava em uma das maiores companhias aéreas que você poderia imaginar e odiei cada segundo disso”.

Comissária que ‘odiava cada segundo’ revela os 4 hábitos mais irritantes cometidos por passageiros

Kamalani é conhecida por compartilhar detalhes de quando trabalhava na área. Em outra publicação, ela também revelou os 4 hábitos mais irritantes cometidos por passageiros. Confira:

“Quando alguém me entregava uma fralda com cocô ou um saco de vômito e eu não tinha uma lata de lixo. Os passageiros esperavam que eu pegasse com as mãos”, diz a mulher na filmagem, indignada.

Kat, então, menciona outra atitude: pedir ajuda durante a turbulência. “Ou até mesmo quando o avião está subindo ou pousando”, acrescenta.

Em seguida, a jovem relata situação que sempre gera revolta: “Homens casados dando em cima de você”.

Por fim, a ex-aeromoça cita outra atitude: “Alguns indivíduos vão ao banheiro sem sapatos, com os pés descalços”, conclui.