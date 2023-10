Cachorro ‘gamer’ e recordista tenta quebrar o próprio recorde em evento de jogos

O cachorrinho Peanut Butter, um Shiba Inu, será o primeiro cão a jogar no evento de caridade Awesome Games Done Quick, entre os dias 14 e 21 de janeiro.

P.B e seu tutor, o streamer e speedrunner JSR, de Las Vegas, EUA, estarão presentes no evento onde o cão tentará fazer um speedrun do jogo Gyromite, lançado em 1985 para o NES.

Segundo publicado pelo Techtudo, essa não é a primeira vez que P.B. terá contato com o jogo, já que ele é o detentor do único recorde canino do mundo gamer por terminar o Gyromite em 25:29 minutos.

Para que o cachorrinho consiga jogar, ele utiliza um joystick adaptado com 4 botões e segue uma série de comandos feitos por seu tutor. Em resposta, ele pressiona os botões com suas patas o que leva a ação na tela.

Gyromite foi um jogo originalmente projetado para ser jogado com o companheiro robô R.O.B, do NES, um acessório com forma de robô que obedece aos comandos do jogador. Desta forma, a ação da dupla JSR e P.B. é similar a um jogador completando o jogo com o acessório.

Ele tenta quebrar o próprio recorde

O jogo Gyromite consiste em um game de plataformas e quebra-cabeças, que contém mais de um modo de jogo, sendo que P.B. é especialista no Modo B, onde o jogador precisa garantir a segurança do Professor Hector, que sofre de sonambulismo.

Para conseguir completar o jogo, o jogador precisa controlar colunas nas cores vermelha e azul para abrir passagem para o professor chegar até seu destino sem problemas de percurso.

Segundo JSR, foram anos de treino até que P.B. conseguisse completar o game, e para isso nenhum tipo de macro ou automatização é utilizada.

Atualmente, P.B. detém o recorde de finalizar o jogo em 25:29 minutos, sendo que o recorde por completar o game com o acessório robô é de 24:39 minutos.