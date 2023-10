Vizinhos ameaçam chamar a polícia por barulho de criança

Uma mãe ficou chocada quando seus vizinhos ameaçaram chamar a polícia devido ao barulho que seu filho de 3 anos estava fazendo. A situação ganhou destaque nas redes sociais depois que a mulher compartilhou o bilhete ameaçador no Reddit, gerando reações mistas e conselhos sobre como lidar com a situação.

krakenimages-Br-ayoAxFuQ-unsplash-1

Imagem: Krakenimages/Unsplash

Vizinhos insatisfeitos

A carta deixada pela vizinhança dizia: "olá. Já nos comunicamos antes sobre o barulho várias vezes. Infelizmente, esta será a última tentativa. Se você não controlá-lo, você terá um oficial em sua porta todas as noites para uma reclamação de ruído. Você tem a oportunidade de mudar esse resultado, se você faz ou não, depende inteiramente de você".

A mãe, perplexa com a ameaça, comentou sobre o histórico do caso, revelando que seus vizinhos já haviam chamado a polícia uma vez, resultando em uma resposta bem-humorada do oficial.

Ela argumentou que chamar a polícia devido ao barulho de uma criança de 3 anos era um desperdício de recursos policiais, especialmente considerando a falta de pessoal no departamento de polícia local.

A mãe explicou que seu filho tem suspeita de autismo e não compreende comandos para ficar quieto. Ela e sua família fizeram esforços para reduzir o barulho, inclusive adiantando a hora de dormir da criança, mas os vizinhos parecem insistentes em suas reclamações.

pexels-keira-burton-6624269

Imagem: Keira Burton/Pexels

Apoio

Após compartilhar a história no Reddit, a mãe recebeu diversas sugestões da comunidade sobre como mitigar o ruído, como o uso de tapetes para absorver o som e amortecer as pisadas. Além disso, algumas pessoas aconselharam a mãe a conversar com o proprietário do imóvel ou gerente para esclarecer as regras de horário de silêncio e direcionar quaisquer reclamações ao escritório principal.

A história desse confronto entre vizinhos destaca a importância de uma comunicação aberta e respeitosa entre moradores de apartamentos. Em vez de recorrer à ameaça de chamar a polícia, buscar soluções colaborativas pode ajudar a evitar conflitos desnecessários.