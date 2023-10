"Satanás humano": brasileiro realiza drástica amputação para transformar mãos em garras

Um entusiasta de modificações corporais, apelidado de "Satanás humano", surpreende as redes sociais ao revelar a amputação de dedos para criar mãos em formato de garras. Michel 'Diabao' Praddo, de 49 anos, compartilhou sua jornada nas redes sociais, destacando mais de 60 procedimentos para atingir essa estética única.

Michel Prado Imagem: Reprodução Instagram

Desafio

Iniciando a transformação, Michel, que é brasileiro, enfrentou preocupações sobre o impacto em sua carreira como tatuador. Contudo, ele superou as dificuldades iniciais, readaptando-se ao seu trabalho com as novas mãos. Ele compartilhou suas experiências, admitindo dores ocasionais e sensações fantasmas, mas destaca sua satisfação com o resultado.

Michel Praddo já era conhecido por suas modificações extremas. Detentor do Recorde Mundial do Guinness por mais implantes subdérmicos de "chifres", o brasileiro realizou cerca de 60 procedimentos diversos para alcançar sua estética desejada.

Além de cobrir 85% de seu corpo com tatuagens, ele planeja mais transformações, incluindo a modificação da mão esquerda em uma garra, complementando a amputação dos dedos na mão direita.

Michel Prado Imagem:Reprodução Instagram

?Las Garras?

Após remover dois dedos de cada mão no último ano, Michel Praddo renomeou seu trabalho extremo como "Las Garras" ou "The Claws", revelando sua mais recente transformação.

Compartilhando fotos online, ele expressou seu contentamento, afirmando: "Tenho três amores: meu trabalho, minha musculação e modificações corporais. Estava cuidando dos dois primeiros, mas deixando minha transformação de lado". Conforme o Mirror, ganhar o recorde mundial do Guinness tornou-se, para ele, a realização de um sonho.