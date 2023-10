Risada de bebê causa discussão dentro de um restaurante

As risadas de um bebê de 10 meses se tornaram o motivo de uma grande discussão em um restaurante. O caso, que foi compartilhado pelo pai da criança no Reddit, acabou viralizando na plataforma após chamar a atenção de diversas pessoas.

Segundo o relato, feito pelo homem de forma anônima, ele e a esposa decidiram sair para jantar com a intenção de comemorar o aniversário dela. O local escolhido foi um restaurante casual, “nada muito chique, mas também não era uma lanchonete”.

“Nós fomos jantar às 17h30 de uma quarta-feira, então o local não estava lotado. Por permitir crianças, levamos nosso filho de 10 meses conosco. Ele é o garoto mais feliz que eu já vi e quase tudo o que eu faço, faz ele rir”.

“Bem, no final do jantar eu estava fazendo ele rir, o que consistia em alguns gritinhos de alegria, ele fez um pouco de barulho, mas estava de bom humor. Apesar disso, o pessoal da mesa ao lado não gostou”.

Ele ficou inconformado

Seguindo com seu relato, o pai conta que apesar do filho não ter chorado, os “gritinhos de felicidade” do bebê acabaram causando incômodos aos ocupantes da mesa ao lado.

“Eles me pediram para parar e fazer silêncio no restaurante. Meu filho apenas estava rindo! Só isso. Desde quando ele rir é um problema?”, questiona o pai.

“Eu disse isso a eles e eles insistiram que meu filho ‘ri muito alto’ e que se eu fosse deixá-lo dar risada não deveria sair de casa. Eu os mandei nos deixarem em paz e continuei brincando com meu bebê. Enquanto esperava pela conta eu os ouvi me chamando de idiota e logo eles mudaram de mesa”.

Segundo o pai, tudo aconteceu entre 3 e 5 minutos e o filho não emitiu “qualquer grito prolongado” que “justificasse a inquietação” dos outros frequentadores do local. No entanto, para os usuários do Reddit, algumas pessoas podem se incomodar mesmo com sons curtos de risadas infantis.

“Você agiu de forma errada. Eu consigo imaginar os gritinhos e as risadas, mas provavelmente foi além disso. Se tivesse sido somente uma risada normal as outras pessoas não se incomodariam”, comentou uma pessoa.

“Eu não me importo se são sons de alegria ou choro. O problema não é seu bebê, mas o volume dos sons emitidos por ele que estavam incomodando outras pessoas. Você está errado”, finalizou outra.