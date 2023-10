Registro flagra momento em que urso persegue embarcação em alta velocidade provocando pânico entre passageiros

Um vídeo que se tornou viral nas sociais capturou um instante de pura adrenalina e tensão, quando um imponente urso decide perseguir uma embarcação em alta velocidade.

A cena é de tirar o fôlego, pois o colossal animal se lança na perseguição com uma determinação impressionante, enquanto a embarcação corta as águas em uma corrida frenética.

Os passageiros a bordo da embarcação vivenciam um misto de emoções, variando do espanto ao pânico à medida que o urso se aproxima. O encontro inesperado com um dos predadores mais temidos da natureza em seu habitat natural é uma experiência que deixaria qualquer um com o coração acelerado.

A tensão no ar é palpável, e as reações dos passageiros são de total surpresa e preocupação, enquanto tentam entender a situação e manter uma distância segura do urso.

O registro foi compartilhado nas rede sociais e acabou viralizando entre os usuários: “Eu gritei junto aqui de casa”, comentou um usuário. “Se postou e porque todos estão bem”, detalhou outro.

A postagem foi compartilhada pela página @umabiografia_ e já conta com quase 2 milhões de reproduções. Confira o vídeo neste link: