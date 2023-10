Recorde: bebê diz "hello" com apenas 45 dias de vida

Somer Galal, mãe de Berlenti, capturou o momento surpreendente em vídeo, descrevendo a filha como "incrível". Ela compartilhou: "no começo, ninguém acreditava em mim. Cheguei a me perguntar se eu estava ficando maluca. Fiquei chocada. Estávamos brincando e, de repente, comecei a dizer 'hello' para ela. Não sabia o que esperar, e disse à minha mãe: 'não seria engraçado se ela dissesse 'hello' de volta?'. Foi o momento mais emocionante. Ela pode ser o bebê mais jovem do mundo a falar", de acordo com Mirror.

No início, o pai, Omar, estava cético, mas três dias depois, Berlenti repetiu o feito para ele. Agora, ela usa a palavra regularmente para chamar a atenção. Em 2020, um bebê britânico, Charlie John Taylor-Mullington, ganhou manchetes ao dizer "hello" com 8 semanas de vida. No entanto, Berlenti, que reside em São Francisco, Califórnia (EUA), parece ter quebrado esse recorde.

Berlenti nasceu em 21 de agosto pesando cerca de 5 quilos. Sua mãe, Somer, que é arquiteta, revela que a maior parte das conversas com sua filha acontece durante a troca de fraldas. "É adorável como ela age como uma típica garotinha, tagarelando no banheiro. Ela fica realmente entusiasmada na hora da troca".

Surpreendentemente, Somer também está ensinando à sua filha a contar e tocar piano, apesar de sua tenra idade. Ela comenta: "eu levanto o dedo e digo 'um', e ela levanta o dedo também. Acho que ela está apenas me imitando, mas ainda é muito fofo. Coloco suas mãos nas teclas do piano e as pressiono para mostrar que ela pode usar as mãos para fazer barulho. Acho que ela ainda não entendeu completamente, mas sorri quando ouve o som. Talvez todos os bebês sejam capazes disso, mas não procuramos, porque esperamos que eles apenas comam e durmam. Ou talvez ela seja um gênio - estou aberta a todas as possibilidades".

Somer acrescenta: "é interessante que no meu primeiro ultrassom, o médico comentou que o desenvolvimento do cérebro dela estava muito avançado. Eu pensei que estavam apenas sendo encorajadores, mas talvez ela seja uma pequena prodígio".