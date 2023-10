Por que você sua à noite mesmo quando está frio?

Suar é uma parte normal do sistema de resfriamento do corpo, essencial para manter a temperatura ideal para o funcionamento dos órgãos. No entanto, acordar no meio da noite com lençóis encharcados não é normal e, em alguns casos, pode ser um sinal de algo mais sério. Confira seis possíveis causas, que exigem uma visita ao médico com urgência:

Menopausa

A menopausa é uma das principais razões pelas quais as mulheres experimentam suores noturnos. Cerca de 80% das mulheres em menopausa sofrem com ondas de calor e suores noturnos, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde. A professora Siobhan Banks, da Universidade da Austrália do Sul, explica que os fogachos associados à menopausa são geralmente desencadeados por flutuações nos níveis de estrogênio, que afetam o hipotálamo, a parte do cérebro que regula a temperatura.

Testosterona baixa

Os homens também podem sofrer com suores noturnos devido a flutuações hormonais, particularmente aqueles com baixos níveis de testosterona, uma condição conhecida como hipogonadismo. Segundo o Serviço Nacional de Saúde, homens que têm a condição desde o nascimento podem experimentar puberdade tardia e testículos pequenos. O "homem da menopausa" também pode se desenvolver na vida adulta, especialmente em homens obesos ou com diabetes tipo 2.

Infecções e HIV

Quando o corpo está combatendo uma infecção, a temperatura interna pode subir, resultando em suores noturnos. Infecções menores, como um resfriado comum, podem causar suores. No entanto, doenças graves, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV), também podem ser culpadas, diz o NHS. O HIV enfraquece o sistema imunológico e pode causar outros sintomas, como febre, diarreia, perda de peso e inchaço dos gânglios linfáticos.

Câncer

Alguns tipos de câncer, especificamente o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, podem levar a suores noturnos. Ambos começam nas células brancas do sangue, parte do sistema imunológico. No entanto, suores noturnos raramente são o único sintoma. Ambas as doenças costumam se manifestar com inchaço indolor em um gânglio linfático, geralmente no pescoço, axila ou virilha.

Pressão alta

Surpreendentemente, a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, pode ser uma das causas dos suores noturnos em pessoas com apneia do sono obstrutiva. Estudos sugerem que cerca de um terço das pessoas com essa condição experimentam regularmente suores noturnos. A razão exata desse fenômeno ainda é desconhecida, mas os cientistas acreditam que está relacionada à pressão arterial elevada.

Medicamentos

Alguns medicamentos, como inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), usados para tratar a depressão, e terapia de reposição hormonal para a menopausa, podem causar suores noturnos. Essas drogas afetam a parte do cérebro responsável por regular a temperatura corporal e a transpiração. Além disso, o abuso de drogas recreativas e álcool pode aumentar o risco de suores noturnos, da mesma forma que os medicamentos prescritos.

Se você está sofrendo com suores noturnos frequentes, especialmente quando não há razão óbvia, é essencial procurar orientação médica. Embora muitas vezes sejam inofensivos, em alguns casos, esses suores podem ser um sinal de uma condição subjacente que requer tratamento. Portanto, não hesite em consultar um profissional de saúde para uma avaliação adequada. As informações são do The Sun.