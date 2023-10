Polo Sul: um ano de isolamento e temperaturas gélidas

Uma mulher de São Francisco (EUA) descreveu o que é viver no Polo Sul, onde as temperaturas atingem -86°C e a escuridão dura seis meses. Michelle Endo, de 32 anos, mudou-se para a Antártida em outubro passado para assumir o cargo de gerente de hospitalidade na Estação Amundsen-Scott, relatou o Mirror.

Você pode estar se perguntando por que alguém escolheria viver em um lugar onde o isolamento e o frio extremo são uma realidade diária. Michelle Endo, no entanto, compartilha que existem recompensas únicas, como a visão deslumbrante da aurora austral e experiências de vida incomparáveis.

Michelle documentou sua jornada no Instagram, onde compartilhou os altos e baixos de chamar o Polo Sul de lar. "se você deseja experiências únicas na vida, às vezes precisa fazer o que os outros consideram loucura - como passar mais de 365 dias no lugar mais ao sul do mundo", disse ela em um post.

Ela também destacou os desafios do isolamento. Durante seis meses do ano, a Antártida fica imersa na escuridão total, o que pode causar a "síndrome de winterover", com sintomas como depressão e irritabilidade.

Mas, para Michelle, o momento mais emocionante foi o "primeiro vislumbre do sol" após seis meses de escuridão. "Parece que meu corpo envelheceu uma década neste último ano, mas o sol finalmente apareceu", disse ela.

Michelle Endo sempre teve uma paixão por viajar e criou seu próprio blog de viagens em 2013. Suas jornadas a levaram a cinco continentes, e sua determinação a levou à Antártida, onde ela conseguiu um emprego na Estação Amundsen-Scott por meio do Programa Antártico dos EUA da National Science Foundation.

Ela descreve a vida na Antártida como desafiadora, monótona e fria, com a falta de contato humano e a ausência de animais e árvores durante todo um ano. No entanto, as recompensas únicas, como as auroras incríveis, fizeram valer a pena.

À medida que seu contrato de um ano se aproxima do fim, Michelle compartilha sua gratidão pela oportunidade e sua expectativa de desfrutar de um clima mais quente. "Quando meu tempo aqui acabar, estou ansiosa para viajar para lugares quentes, sair com alguns animais e comer comida fresca", disse ela à Newsweek.

Viver no Polo Sul é verdadeiramente uma experiência única e desafiadora, e Michelle Endo tem compartilhado sua jornada incrível com o mundo por meio de suas redes sociais.