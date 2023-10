Passageira fica horrorizada com mãe trocando fralda em avião

Uma passageira compartilhou seu relato de horror depois de testemunhar uma mãe trocar a fralda de seu filho pequeno três vezes em seu assento de avião durante um voo noturno de quatro horas. A situação deixou a passageira atordoada.

Imagem: Tim Gouw/Pexels

A viagem de avião, apesar de sua conveniência, pode ser imprevisível quando se trata de quem estará sentado nas proximidades. Desde passageiros indisciplinados até bebês chorando, os viajantes frequentemente têm que lidar com desafios durante o voo. Para uma mulher em particular, sua recente jornada se transformou em um verdadeiro pesadelo.

Ela estava a bordo de um voo noturno com duração de quatro horas, que partiu às 10h e chegou às 2h. A mulher que compartilhou sua experiência estava sentada na fileira imediatamente à frente de uma mãe com um filho de aproximadamente 1 ou 2 anos.

O menino não parava de se levantar, gritar, chutar o encosto do assento e enfiar os pés no apoio de braço da mulher.

Além disso, o garoto precisou de três trocas de fraldas durante o voo, e a mãe decidiu realizá-las diretamente em seu assento, em vez de se dirigir ao banheiro, mesmo estando a apenas uma fileira de distância da parte de trás da aeronave. A passageira que presenciou tudo compartilhou sua consternação no Reddit.

Imagem: Steven Thompson/Unsplash

Ela concluiu sua história de forma franca: "também havia um bebê em outro assento gritando de vez em quando. Meu Deus, uma senhora tinha até um cachorrinho no avião, e ele não fazia barulho algum. Um anjinho perfeito. Talvez ele tenha sido sedado, não sei. No entanto, esses pais deveriam dar sedativos a seus filhos ou talvez não fossem autorizados a embarcar em determinados voos. Meu Deus".

A indignação das pessoas rapidamente se espalhou. Uma pessoa expressou sua opinião: "acho que trocar fraldas em um avião é algum tipo de risco biológico? Eu pagaria 100% a mais por voos sem crianças, embora os pais alegassem discriminação e, no entanto, colocassem seus filhos no voo, porque 'todo mundo ama bebês, por que você não amaria meu precioso anjo que grita durante todo o voo de dez horas?'"

Outra pessoa afirmou: "eu pagaria quase o dobro por um voo sem crianças. Não culpo as crianças, culpo os pais". E uma terceira comentou: "concordo 100%. Mencionei isso em um post semelhante no ano passado. Fui em um voo de 10 horas para o Havaí, na primeira classe, e um cara tinha seus quatro filhos na primeira classe com ele, todos gritando e chorando o tempo todo. A razão principal pela qual pagamos tanto para viajar na primeira classe foi para escapar das crianças, mas isso claramente não aconteceu. Seria incrível se voos sem crianças se tornassem uma opção".

Imagem: Julian Larcher/Unsplash

Uma quarta pessoa compartilhou sua perspectiva: "por que as pessoas levam bebês ou crianças pequenas em aviões? Meus pais não me levaram em um avião até eu ter 12 anos, e eu conseguia me comportar".

A experiência dessa passageira destaca os desafios enfrentados por viajantes que compartilham o espaço aéreo com crianças pequenas, deixando muitos questionando a necessidade de medidas mais rigorosas para garantir voos mais tranquilos.