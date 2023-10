Pai se irrita após mãe permitir que a irmã segure o bebê recém-nascido do casal

Um homem decidiu compartilhar seu descontentamento no Reddit depois que uma situação inusitada acabou gerando uma confusão em sua casa. Segundo ele, o fato da esposa não ser condizente ao estipular limites referentes ao filho do casal é algo inaceitável.

Sem se identificar, o pai conta que recentemente ele sua companheira deram as boas-vindas ao filho do casal. Feliz, ele esperava poder comemorar a chegada do bebê junto de seu filho mais velho, que tem 14 anos.

“Quando chegamos em casa eu queria que meu filho mais velho segurasse o bebê, mas minha esposa disse que não, pois ela não se sente confortável com outras pessoas além de nós segurando o bebê”.

“Isso me deixou magoado, mas respeitei os desejos dela como mãe e acredito que ela apenas esteja preocupada com a vulnerabilidade do nosso bebê. Acabei relevando”.

As coisas não eram bem assim

Seguindo com seu relato, o homem conta que apesar de ter relevado a situação em um primeiro momento, logo as coisas começaram a se mostrar de outra forma.

“A irmã dela veio visitar nossa casa e conhecer o bebê ontem. Uma das primeiras coisas que ela pediu foi para segurar o bebê. Seguindo a lógica da minha esposa eu neguei. Disse a ela que não nos sentíamos confortáveis com isso e que por enquanto ninguém além de nós irá segurá-lo”.

“Minha esposa então disse que está tudo bem, e que a irmã dela era um caso especial. Eu fui contra e disse que não, que não estou confortável com isso. Lógico que a irmã dela se sentiu ofendida e foi embora”.

“Agora minha espoa está com raiva de mim e diz que agi feito um idiota com a irmã dela, mas acho que apenas fui consistente em minha decisão, algo que claramente ela não foi. Eu estou errado em algum ponto?”, questiona o pai.

Para os usuários do Reddit, ele foi perfeitamente consistente em sua decisão e agiu da maneira correta.

“Obrigada por defender seu filho. Ele tem 14 anos e não é um bebê, então se sua esposa usou a justificativa para ele, a justificativa também vale para a irmã dela”, comentou uma pessoa.

“Pela lógica quem agiu errado foi sua esposa. Para ficar tranquilo, eu perguntaria ao seu filho se ele já passou por alguma situação estranha com sua esposa, o que ela fez é alarmante”, finalizou outra.