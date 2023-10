Mulher critica namorado ao não receber mensagem de aniversário mesmo sendo presenteada e felicitada pessoalmente

Um homem desabafou na web, após sua namorada reclamar de não ter recebido uma mensagem sua de aniversário. No entanto, ele teria a presenteado e a parabenizado pessoalmente. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/T1METR4VEL.

“Ontem foi aniversário da minha namorada. Nós dois temos 30 anos. Na noite anterior ao aniversário dela, a convidei para um jantar. Nesse jantar também providenciei para que ela pegasse uma vela e fosse cantada pela equipe”, iniciou o texto.

“Depois fomos para casa, onde dei a ela um presente de aniversário, sendo um item com monograma que ela realmente queria, além de um vale-presente relacionado a uma aula de culinária para dois. Passamos a noite juntos. De manhã, antes de ela sair para o trabalho, dei-lhe um grande beijo e disse feliz aniversário”, continuou.

Crítica pública

De acordo com o homem, ele conversou com sua parceira por mensagens ao longo do dia e planejavam se encontrar mais tarde para beber com os amigos da moça. Na reunião, a mulher passou a reclamar publicamente sobre ter sido “saco” não receber uma mensagem de aniversário do marido.

“Do meu ponto de vista, fomos jantar na noite anterior só nós dois, comprei um presente para ela e um cartão de aniversário escrito à mão, e então planejamos sair também à noite no dia seguinte”, desabafou o rapaz na plataforma.

“Uma mensagem de aniversário parecia totalmente desnecessária em minha mente, pois estou passando muito tempo com ela e comemorando seu aniversário pessoalmente com ela na noite anterior e na noite seguinte”, finalizou o texto.

Ao perguntar se teria sido um “idiota” pelo não envio das mensagens, um internauta comentou:

“Você não precisou enviar uma mensagem para ela porque a viu na manhã do aniversário dela e lhe desejou feliz aniversário pessoalmente. É muito estranho que ela tenha se concentrado tanto nisso”, disse, somando mais de mil votos em seu comentário.