Mulher compra briga com a noiva do pai de seu filho por causa do nome da criança

Uma jovem de 27 anos está vivendo uma situação delicada depois de descobrir que engravidou após uma aventura a três. Segundo ela, a gestação não foi planejada, mas ela, o pai do bebê e a noiva dele estão tentando lidar com a situação juntos.

Sem se identificar, a jovem conta no Reddit que acabou saindo com o casal e passou uma noite junto com os dois. Para sua surpresa, ela acabou engravidando e agora os três estão acompanhando a gestação juntos.

Deixando claro que não tem um relacionamento a três com o casal, ela explica que a noiva do pai de seu filho passou por uma perda gestacional recente, e por conta disso está com “expectativas altas demais” para o bebê que ela está esperando.

“Eu avisei a ela que ela não pode tratar o meu bebê como sendo substituto para o filho que ela perdeu. O bebê é meu e do noivo dela, ela não será a mãe e nem a mãe adotiva dele”, conta a jovem.

No entanto, ela já está enfrentando alguns problemas quando se trata da escolha do nome da criança.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a jovem conta que os três estão cientes de que a gestação aconteceu de forma inesperada e que não estão vivendo uma gravidez comum. No entanto, algumas atitudes da noiva do homem estão complicando a situação.

“Nós saímos para jantar e conversar sobre o bebê e o pai perguntou se eu tinha pensado em algum nome. Eu dei a eles uma lista de nomes e disse que estava aberta a novas sugestões. Foi então que a noiva dele disse que queria dar o nome de seu pai como sendo o nome do meio do bebê”.

“Para mim foi pessoal de mais, e eu disse que não queria. Ela então agiu como se essa fosse a decisão final e quando a repreendi ela ficou irritada e disse que era absurdo ela não poder falar nada sobre o bebê que também era seu filho”.

“Ele se desculpou pela atitude da noiva e depois me levou até minha casa. Conversei com minha mãe e ela falou que entende o ponto de vista da noiva dele, pois estou tendo um filho do noivo dela logo após ela perder o bebê dos dois. Para minha mãe, eu devo aceitar o nome, mas eu não quero fazer isso. Estou errada?”, questiona a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela deve se prevenir legalmente contra a noiva do pai de seu bebê.

“Você deve buscar apoio de um advogado, ela vai tentar roubar seu bebê de alguma forma”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito pelo que ela passou, mas o bebê é seu, não dela”, finalizou outra pessoa.