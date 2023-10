Modelo com duas vaginas cria regra para seu relacionamento

Annie Charlotte, uma modelo de 24 anos residente em Surrey (Inglaterra), descobriu aos 16 que nasceu com útero didelfo. Essa condição médica rara significa que Annie possui duas vaginas e dois úteros, possibilitando a concepção de dois bebês com dois pais diferentes simultaneamente. Atualmente, ela gerencia suas duas menstruações com o auxílio de contraceptivos, afirmando que ambas as vaginas são "completamente funcionais".

Annie Charlotte Imagem:Reprodução Instagram

Ao iniciar um novo relacionamento neste ano, Annie e seu namorado estabeleceram regras peculiares. A modelo, que também trabalha na plataforma OnlyFans, compartilhou: "temos uma regra: uma vagina é para o trabalho e a outra é para ele. Ele é incrível, estamos muito felizes juntos. Quando revelamos minha condição, ele reagiu com surpresa, fez várias perguntas e ficou muito curioso".

A reação do namorado foi, em grande parte, movida pela curiosidade, levando a um acordo único entre o casal. Annie explicou: "ele disse 'quero reivindicar uma, quero uma só para mim, e então você pode usar a outra para trabalhar'. Foi assim que conseguimos o acordo".

Annie tem utilizado sua condição exclusiva como um diferencial em sua carreira, especialmente em sua página no OnlyFans, onde afirma ter ganho 1 milhão de libras desde 2020. No entanto, aceitar sua condição não foi sempre fácil.

Segundo o Mirror, ela disse que quando foi ao ginecologista colocar anticoncepcional e a enfermeira ficou confusa e chamou o médico. "Ele foi muito prático e disse que eu teria problemas se resolvesse engravidar. Disse que poderia eventualmente ter parto prematuro, devido a falta de espaço suficiente para um crescimento normal de um bebê. Disse também que correria riscos de abortos múltiplos. Por isso tenho medo de engravidar", contou.

"Eu era uma jovem normal e só descobri quando comecei a me relacionar que eu era diferente de todo mundo".

Annie Charlotte Imagem:Reprodução Instagram

"Naquela época foi assustador ter que encarar tudo isso. Por isso escondi de todos e nunca falei sobre o assunto. Agora eu já aceito a condição, pois eu sei que é uma questão médica e sou ciente dos possíveis problemas que eu correria, se decidisse ter filhos e me sinto confiante".