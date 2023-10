Metralhadoras .50 furtadas do Exército podem derrubar aeronaves e têm alto valor

As metralhadoras furtadas recentemente do Arsenal do Exército em Barueri, região metropolitana de São Paulo, são capazes de derrubar helicópteros e aviões não blindados, com um alcance de até 2 quilômetros, de acordo com Bruno Langeani, especialista em segurança pública e gerente do Instituto Sou da Paz. Das 21 metralhadoras roubadas, 13 são calibre .50 e oito, calibre 7,62.

Armas roubadas do exército Imagem: Daniel H./Unsplash

"Essas metralhadoras .50 são capazes de atingir e causar danos a até 2 km. Devido ao alcance, podem derrubar aeronaves não blindadas, desde que estejam em baixa altitude e atinjam pontos críticos", afirma Langeani.

Além disso, as metralhadoras .50 são projetadas para disparos em rajada em alta frequência e usam munição presa por fita, permitindo até 600 disparos por minuto, o equivalente a 10 tiros por segundo.

Armas roubadas do exército

Langeani destaca que, no mercado paralelo, o valor total das armas furtadas pode ultrapassar os R$ 2,5 milhões, com uma única metralhadora .50 sendo negociada por até R$ 200 mil.

Ele menciona um caso de 2018 em que uma dessas armas foi apreendida na Rocinha, com uma oferta de R$ 200 mil, e a raridade e valor das armas eram tão notáveis que criminosos armados faziam escolta.

O especialista enfatiza que o uso dessas armas requer treinamento específico, o que leva o crime organizado a recrutar militares para auxiliar nas operações.

"Essas armas demandam treinamento militar, tanto para sua fixação quanto operação. É por isso que o crime recruta muitos profissionais das Forças Armadas, capazes de operar e realizar a manutenção dessas armas", acrescenta Langeani.

Conforme o Metrópoles, o modelo das metralhadoras furtadas é idêntico ao utilizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em 2016 para executar Jorge Rafaat Toumani, conhecido como o "Rei da Fronteira", que dominava a fronteira entre o Brasil e o Paraguai no tráfico de drogas. Essas metralhadoras antiaéreas também podem perfurar facilmente a blindagem de veículos.

Armas roubadas do Exército Imagem:Rafaela Biazi/Unsplash

O roubo das 21 metralhadoras representa o maior desvio de armas pelas Forças Armadas desde 2009, de acordo com o Instituto Sou da Paz. Isso levanta preocupações sobre o comércio ilegal de armas de fogo no Brasil e a necessidade de medidas mais rigorosas para evitar o desvio de armamentos militares.