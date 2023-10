Madrasta critica enteada de 7 anos por comer muita fruta

Uma mulher se viu no centro de uma polêmica quando descreveu sua enteada de 7 anos como "gulosa" por devorar frutas em grande quantidade. A preocupação não se restringia ao apetite da criança, mas também aos desafios financeiros que a família enfrentava devido à crescente conta de compras de frutas.

pexels-jill-wellington-35545

Imagem: Jill Wellington/Pexels

A mulher recorreu ao fórum Mumsnet para compartilhar sua frustração: "minha enteada, de 7 anos, foi morar conosco em tempo integral em janeiro. Nossa situação é que sou a principal provedora de renda, e meu marido tem um emprego de meio período. No momento, estamos com o orçamento apertado devido à minha licença maternidade - e uma coisa que me deixa louca é minha enteada comendo todas as nossas frutas".

A mãe relatou que a enteada consumia uma grande quantidade de frutas em curtos períodos, afetando sua alimentação regular e até causando desconforto intestinal. Ela expressou seu desejo de ensinar à criança o valor do dinheiro e a importância de manter uma dieta equilibrada.

O dilema gerou uma série de opiniões diversas. Alguns usuários do fórum expressaram empatia pela situação da criança e questionaram a atitude da mãe em rotulá-la como "gulosa". Outros concordaram que o consumo excessivo de frutas era preocupante, destacando a necessidade de equilíbrio e refeições adequadas.

kelly-sikkema-PMxoh8zJNb0-unsplash

Imagem: Kelly Sikkema/Unsplash

A mãe buscava conselhos sobre como abordar a questão de maneira compassiva, enquanto também considerava a situação financeira da família. Ela perguntou se seria razoável suspender a compra de frutas até chegar a um acordo com seu marido sobre uma distribuição adequada.