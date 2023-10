Ladrão astuto se camuflou como ‘manequim’ por horas antes de roubar milionário em loja

Um “manequim” foi detido por policiais, acusado de roubar uma série de joias na Polônia. O suposto ladrão permaneceu completamente imóvel na vitrine de uma loja para enganar os seguranças até “sentir que era seguro”.

As câmeras de segurança registraram o homem parado na vitrine, segurando uma sacola, como detalhado pelo site Daily Star.

O homem de 22 anos, acusado de roubo e furto em Varsóvia, enfrenta a possibilidade de 10 anos de prisão se for condenado.

O inspetor assistente Robert Szumiata, da sede da polícia distrital de Śródmieście, alegou que esta não era a primeira vez que o homem roubava uma loja de departamentos.

Segundo relatos, em outra ocasião, ele entrou em outra loja por baixo de uma cortina de aço e roubou algumas roupas de grife.

“No caminho, ele parou novamente em um bar para fazer uma refeição. No entanto, sua sorte finalmente acabou quando foi localizado e capturado”, afirmou.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia de Varsóvia afirmou que os funcionários e os clientes não notaram nada de incomum quando o homem permaneceu na vitrine, confundindo-se com os vários manequins.

