Irmãs gêmeas vestem roupas idênticas há décadas

Duas irmãs gêmeas de Utah (EUA), Anne McQueen e Susan Briggs, ambas com 84 anos, têm a oportunidade de conviver todos os dias. Elas se vestem com roupas idênticas ou cores coordenadas desde que eram crianças, conforme relatado pela SWNS. "Amamos usar as mesmas roupas", disseram as gêmeas. "Sempre estamos vestidas de maneira idêntica, ou, se não for o caso, pelo menos da mesma cor."

Elas acrescentaram: "temos o mesmo gosto em moda, então, quando uma de nós compra algo, compramos o mesmo item para a outra gêmea".

Durante anos, essas professoras aposentadas, cada uma com quatro filhos e vivendo a apenas 10 minutos uma da outra em Salt Lake City, têm sido o centro das atenções em sua comunidade.

"Quando as pessoas nos veem juntas, sempre há muita gente olhando", disseram. "As pessoas sempre param e nos encaram, sorriem e querem conversar conosco, pois somos as pequenas gêmeas idosas que se vestem igual". Elas acrescentaram: "nós apenas rimos, sorrimos e acenamos de volta".

Agora, o poder do TikTok está levando sua história a outra audiência. Segundo a People, seu genro, Michael Metcalfe, frequentemente documenta os trajes originais do dia das gêmeas na popular plataforma de vídeo, com alguns vídeos recebendo mais de 17 milhões de visualizações, de acordo com a SWNS.

Em uma postagem recente, Anne e Susan vestiram vestidos azul-claros bordados iguais e seguraram abóboras, enquanto desejavam aos espectadores um feliz Halloween.

"Venha comemorar conosco", entoaram com vozes um pouco assustadoras.

Em outra postagem, as irmãs usavam jaquetas jeans iguais, camisetas brancas e calças jeans, juntamente com seus tradicionais tênis pretos, e visitaram um programa de televisão local.

"Estamos ajudando essas duas a viverem seus sonhos", escreveu Metcalfe na postagem. E as irmãs estão agradecidas pelo know-how de seu genro.

"Somos velhas demais para saber como funcionam as redes sociais. Mas tem sido muito divertido", disseram à SWNS. "Não interagimos muito online, pois não sabemos como usar o TikTok. Deixamos nosso neto genro fofo fazer a interação por nós".