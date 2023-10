Irmã se recusa a ir ao funeral do irmão: "desrespeitosa", diz mãe

Uma mulher se viu no centro de uma acalorada discussão familiar depois de tomar a difícil decisão de não comparecer ao funeral de seu irmão deficiente. A jovem de 28 anos, que há muito tempo se afastou de sua família, alega que sua ausência é um ato de autodefesa, após anos de negligência por parte dos pais.

Ela compartilhou sua história com o Mirror, descrevendo como sua família sempre priorizou seu irmão, George, de 25 anos, que era deficiente mental e físico. Ela afirmou que isso a levou a deixar sua casa para frequentar a faculdade e nunca mais retornar, apesar dos convites ocasionais de seus pais para visitar em datas especiais.

pexels-sofia-alejandra-3007355

Imagem: Sofia Alejandra/Pexels

A mulher explicou: "moro a cerca de três horas de carro da minha cidade natal. Meus pais o priorizaram e me ignoraram por toda a minha vida. Eles nunca estiveram lá para mim emocionalmente e perderam inúmeros eventos importantes na minha vida, como jogos de softbol, reuniões de pais e professores, concertos nos quais toquei meu violoncelo com uma orquestra e até minha formatura do ensino médio, tudo por causa das necessidades de George".

Apesar da insistência de seus pais para que ela compareça ao funeral do irmão, a mulher se recusou. Sua mãe expressou desaprovação e a acusou de desrespeitar a memória de seu irmão.

No entanto, sua namorada aconselhou que a decisão poderia ser movida pela emoção e sugeriu que a mulher poderia encontrar algum tipo de fechamento após o funeral.

Os usuários do Reddit, em grande parte, apoiaram a mulher, com muitos concordando que ela tinha o direito de escolher não ir ao funeral. Alguns aconselharam que, se ela decidisse comparecer, deveria fazê-lo com um plano de saída para evitar dramas indesejados.

death-2421820_1280

Imagem: Carolyn Booth/Pixabay

Outro usuário lembrou que funerais são para os vivos e que a mulher deveria celebrar a vida de seu irmão de sua própria maneira, respeitando seus próprios limites e sentimentos.

Essa história levanta questões sobre relacionamentos familiares, expectativas e como cada pessoa lida com o luto. O debate continua, destacando a complexidade das dinâmicas familiares e a importância de respeitar as escolhas individuais em momentos tão delicados.