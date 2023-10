Instrutor de paragliding morre em colisão aérea com asa-delta

Um trágico acidente aéreo ocorreu na terça-feira em Utah (EUA), onde um experiente instrutor de paragliding perdeu a vida após colidir no ar com uma asa-delta, conforme relatado por diversas fontes.

O incidente aconteceu no Salt Lake County Flight Park, localizado em Draper, como noticiado pela afiliada da Fox, KSTU. Segundo o veículo, a polícia recebeu um chamado por volta das 17h, horário local, reportando uma colisão no ar envolvendo um parapente e uma asa-delta de um único ocupante.

Todos os três envolvidos na colisão, o instrutor de paragliding, a mulher que estava com ele no voo em tandem e o piloto da asa-delta, caíram ao solo.

O instrutor de paragliding, identificado como Joshua Ellison, de 44 anos, não resistiu e faleceu no local, de acordo com informações do Tenente Mike Elkins, do Departamento de Polícia de Draper, divulgadas pela afiliada da NBC, KSL-TV.

Segundo a People, o departamento de Polícia de Draper ainda não respondeu ao pedido de comentários. "Ele estava em condições muito críticas", afirmou Elkins sobre Ellison. "No momento em que a equipe de resgate aéreo pousou, ele já havia sucumbido aos ferimentos".

A mulher que estava no parapente com Ellison foi levada para um hospital em estado crítico, enquanto o piloto da asa-delta recebeu tratamento por ferimentos leves, informou o "The Salt Lake City Tribune". Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Elkins declarou que o incidente está sob investigação, embora pareça ter sido um acidente, conforme relato da afiliada da ABC, KTVX-TV.

De acordo com KSTU, a polícia de Draper afirmou que Ellison era muito experiente em paragliding e ressaltou que esse tipo de incidente é muito raro, uma vez que, geralmente, as lesões ou, em alguns casos, fatalidades, ocorrem durante a aterrissagem brusca.

Segundo informações do site da Cidade de Draper, o Salt Lake County Flight Park é considerado "um dos melhores lugares do mundo para a prática de asa-delta". O local possui duas áreas de lançamento para asa-delta e parapente.

Conforme um relatório da Associação de Asa-delta e Parapente dos EUA, houve cinco mortes relatadas relacionadas ao paragliding e três fatalidades envolvendo asa-delta em 2022.