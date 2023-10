Homem gera revolta em namorada após não acordá-la para pescar A man fishing on a lake. Guy in a uniform. (taras_chaban/Reprodução/Freepik)

Um jovem, de 21 anos de idade, revelou ter se programado para pescar com os amigos da faculdade, nos EUA. No entanto, sua namorada ficou para trás mesmo recebendo o convite e gerou uma revolta. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Patient_Valuable_982.

“Planejei uma pescaria com meus amigos da universidade no Tennessee (eles estavam vindo para a Califórnia), há cerca de um mês. Contei para minha namorada e ela ficou com ciúmes porque tem duas meninas com quem eu tive um caso antes de vir. Eu disse a ela que ela poderia ir junto se estivesse com tanto ciúme e ela concordou”, iniciou o texto,

“Quando acordei tentei despertar minha namorada por 15 minutos, ela acordou e voltou a dormir três vezes. Saí e fui pescar o dia inteiro e não mandei mensagem porque não tinha wifi e o barco estava no mar”, continuou.

Revolta e impressões

Após retornar, a namorada manifestou sua revolta por ter sido deixada, e alegou se sentir abandonada pelo parceiro.

“Quando voltei, minha namorada estava explodindo e com raiva porque eu ‘a deixei em casa’. Eu já paguei os ingressos antes, então fiquei bravo porque ela desperdiçou mais de 200 dólares. Ela então começou a chorar me dizendo que eu a abandonei”, finalizou o texto.

“Ela não queria ir, então ouviu falar que outras meninas estavam indo, então agora ela queria ir, mas não assumiu a responsabilidade de sair da cama, nem depois que alguém veio acordá-la”, observou um usuário da rede social.

“Ela sabia dos planos com antecedência, sabia quando precisava se levantar e sabia que você havia pago a passagem, mas optou por rolar e voltar a dormir. Você não a abandonou – ela escolheu ficar para trás”, comentou outro internauta.