Estudante morre em queda de 27m durante escalada em rocha

No último sábado, uma trágica fatalidade chocou a comunidade acadêmica da Universidade da Geórgia (EUA) quando Yutong "Faye" Zhang, de apenas 18 anos e caloura da UGA, perdeu a vida em um acidente de escalada em Cherokee Rock Village, no nordeste do Alabama.

O Coroner do Condado de Cherokee, Paul McDonald, relatou que Faye Zhang caiu de uma altura de 90 pés (27 metros) durante a escalada, um esporte que ela apreciava. A notícia foi inicialmente reportada pelo AL.com, e as autoridades do Alabama estão agora investigando o incidente.

O acidente aconteceu por volta das 12h, horário local, quando equipes de resgate foram acionadas para o local, na Cherokee County Road 70. O Coroner descreveu o processo de recuperação do corpo como "longo e complicado," evidenciando os perigos associados a esse tipo de operação.

Cherokee Rock Village é uma área conhecida por sua topografia montanhosa e grandes formações rochosas, sendo um destino popular entre os praticantes de escalada. A tragédia abalou não apenas a comunidade da UGA, mas também os amantes de escalada em todo o país.

Greg Trevor, porta-voz da UGA, expressou profundo pesar pelo ocorrido: "estamos profundamente entristecidos por esta terrível tragédia que tirou a vida da estudante do primeiro ano da Universidade da Geórgia, Faye Zhang. Nossas mais sinceras condolências vão para a família da estudante, e continuaremos a oferecer aconselhamento e apoio aos membros de nossa comunidade que foram afetados por sua partida".

Segundo a People, Faye Zhang era membro do grupo de escalada com sede em Athens, o Active Climbing, que prestou homenagem à estudante no Instagram, destacando sua vivacidade, paixão e bondade.

A mensagem dizia: "nossos pensamentos estão com a família de Faye, seus amigos e a comunidade da Universidade da Geórgia neste momento difícil. Juntamo-nos a eles em luto por essa perda profunda e em homenagem à vitalidade, paixão e bondade que ela trouxe às nossas vidas. Faye, seu espírito fará parte de nossa comunidade para sempre. Descanse em paz".

Até o momento, representantes do Gabinete do Xerife do Condado de Cherokee e da Universidade da Geórgia não responderam aos pedidos de comentários adicionais por parte da mídia. A investigação continua em andamento para determinar as circunstâncias exatas do trágico acidente.